ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الوزراء: تحويل 25.13 مليون جنيه من موازنة إدارة المخلفات إلى المعونة الإنمائية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:38 م
صدى البلد
Advertisements
محمود مطاوع
وافق مجلس الوزراء الثلاثاء، على طلب وزارة البيئة تحويل مبلغ 25.13 مليون جنيه، من موازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات للعام المالي 2020 /2021 إلى الوحدة التنفيذية للمعونة الإنمائية (OUDA) ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة. 

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل المساحة المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية، ناحية محافظة الأقصر، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2013، لإنشاء منتجع الطود السياحي، على هضبة الطود، وفق مخطط استراتيجي يستهدف الاستفادة من المقومات الجاذبة لهذه المنطقة الواعدة لتنشيط السياحة في الصعيد، لتصبح المساحة المخصصة للهيئة 1247.17 فدان تقريبًا.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الوزراء يوافق على تخصيص قطع أراض بالمحافظات للمنفعة العامة

100 جنيه لكل سيارة حديثة.. موازنة النواب تدرس تعديل رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية

محافظ دمياط تتفقد موقع المنطقة الحرة العامة الجديدة بكفرالبطيخ

ترشيحاتنا

مش بس bein sports .. تعرف على القنوات الناقلة لموقعة الأهلى والدحيل القطري بمونديال الأندية

الكهرباء : فصل العداد لو تأخر المشترك عن السداد 3 أشهر

انخفاض واضح.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

عمرو جمال يفضح سارق سيارته: المرة دي مش هسكت.. فيديو

تصريح جديد من إثيوبيا حول سد النهضة والنزاع الحدودي مع السودان

4 دقائق صنعت الأزمة.. كواليس فشل انضمام رامي ربيعه للمقاولون العرب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. دراسة تحذر من وضع هذا الخضار في الثلاجة.. نصائح لاستعادة حاسة الشم.. ومواليد 3 أبراج يجدون حلولا لمشاكلهم سريعا

كاديلاك تطرح بلاكوينج CADILLAC BLACKWING CT5 V 2022 .. صور

من مسافة قريبة.. عدسة الكاميرا ترصد ظهور فهد أسود نادر في حديقة سفاري