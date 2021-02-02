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رياضة

الدوري الممتاز.. تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة أسوان

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:53 م
فريق سيراميكا كليوباترا
فريق سيراميكا كليوباترا
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أعلن هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، التشكيل الأساسي لمواجهة أسوان، في المباراة المقرر إقامتها بعد قليل على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدورى المصري الممتاز.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر

خالد الدفاع: خالد صبحي - عبد الله محمود - رجب بكار - وينفول كوبينا.

خط الوسط: محمود نبيل - محمد توني - محمد إبراهيم - محمد مسعد.

خط الهجوم:  أحمد ياسر ريان -  شادي حسين.

بينما جاءت قائمة البدلاء كالأتي:

محمود شكري - ضياء قنديل - عاشور الأدهم - صالح جمعة - وليد عبد المنعم - ريجا - ماكسويل - ميدو جابر - أحمد غنيم.

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة بينما جاء فريق اسوان في المركز الـ 12 برصيد 9 نقاط . 


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