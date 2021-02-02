الدوري الممتاز.. تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة أسوان

ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدورى المصري الممتاز.





وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:





حراسة المرمى: عامر عامر





خالد الدفاع: خالد صبحي - عبد الله محمود - رجب بكار - وينفول كوبينا.





خط الوسط: محمود نبيل - محمد توني - محمد إبراهيم - محمد مسعد.





خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - شادي حسين.





بينما جاءت قائمة البدلاء كالأتي:





محمود شكري - ضياء قنديل - عاشور الأدهم - صالح جمعة - وليد عبد المنعم - ريجا - ماكسويل - ميدو جابر - أحمد غنيم.





ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة بينما جاء فريق اسوان في المركز الـ 12 برصيد 9 نقاط .





أعلن هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، التشكيل الأساسي لمواجهة أسوان، في المباراة المقرر إقامتها بعد قليل على ملعب بتروسبورت،