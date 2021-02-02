ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

رئيس لجنة الطاقة يدعو إلى التوسع في إنشاء فروع للبنوك المصرية بأفريقيا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:26 م
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
قال المهندس حسين الغزاوي رئيس لجنة الطاقة بـجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة ان الاستثمارات الإفريقية المصرية ورواج حركة التبادل التجاري مع أفريقيا بتوجيهات من القيادة السياسية بالتركيز على أفريقيا وفتح أسواق للصادرات المصرية وايضا الواردات الافريقية الى مصر فى ظل اتفاقية التجارة القارية لأفريقيا وهذا  يتطلب أيضا  ضرورة توسع القطاع المصرفي المصري في افتتاح فروع للبنوك المصرية في مختلف دول القارة الإفريقية لتسهيل حركة الاعتماد البنكية والتمويل.


وأشار  الغزاوي إلى ان مصر اتجهت مؤخرا بشكل كبير الى التعاون والاستثمار في القارة الافريقية وخلق شركات استثمارية وتجارية بمختلف المجالات الاقتصادية وهذا يتطلب زيادة توسع القطاع المصرفي في إنشاء فروع للبنوك الوطنية هناك او القيام بعمليات استحواذ على بعض البنوك والمصارف هناك لأن القطاع المصرفي عنصر أصيل ومهم في أي خطط استثمارية.


وأضاف حسين الغزاوي أن مكاتب جهاز التمثيل التجاري فى السفارات المصريه سيكون عليها دور كبير في توفير البيانات والمعلومات ودراسة الأسواق الأفريقية التي يمكن أن تكون بيئة ملائمة لنفاذ المنتجات المصرية إليها وكذلك وجود فرص استثمارية قوية حتى يتم المساعدة في اتخاذ قرار افتتاح فروع لبنوك مصرية لهذه الدول او اتخاذ قرار الاستثمار من الأساس في هذه الدول .


ودعا إلى ضرورة عقد اجتماع موسع يضم جهاز التمثيل التجاري والمجالس التصديرية والمستثمرين المصريين في السوق الأفريقي بهدف إيجاد خطة عمل قوية للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية وتحقيق مصالح مشتركة ودول القارة الإفريقية.


ونوه رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة إلى أنه في ظل هذا التناغم وتوحيد الرؤى والأفكار ستكون الشركات المصرية الأفريقية في المرتبة الأولى على خلاف ما هو حاليا حيث تعد الصين والهند والاتحاد الأوروبي أهم الشركاء التجاريين الذين يحتلون مواقع متقدمة مع مجموعة شرق أفريقيا على سبيل المثال.


وفيما يتعلق بمجالات الاستثمار في الطاقة في أفريقيا قال الغزاوي إن مصر لديها إمكانيات كبيرة في مجالات الاستثمار في الطاقة بمختلف أنشطتها ونحن أصبح حاليا لدينا وفرة في الغاز الطبيعي والكهرباء وهذا ما يحتاجه السوق الإفريقي حاليا بخلاف الاستثمارات الأخرى في لمصر في أفريقيا ويمكننا ان نحق فائدة مشتركة مع الدول الإفريقية من خلال تكامل صناعي يشمل نقل الخبرات والصناعات المصرية إلى القارة الإفريقية واستثمار مستلزمات الإنتاج هناك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس "المصريين الأفارقة" : القارة تحتاج 8 ملايين وحدة سكنية حتى عام 2050

«الأعمال الأفارقة» تكلف حاتم رسلان برئاسة لجنة التجارة الدولية والعلاقات الخارجية

«رجال الأعمال»: فرص كبيرة لتعزيز التعاون الاستثماري مع زامبيا في إفريقيا

وزيرة التجارة: الاستفادة من البرامج التمويلية لتعزيز التواجد المصري في أفريقيا

رجال الأعمال المصريين الأفارقة تدعو المستثمرين للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية

ترشيحاتنا

من مسافة قريبة.. عدسة الكاميرا ترصد ظهور فهد أسود نادر في حديقة سفاري

حكم صبر الزوجة على معاملة زوجها السيئة.. الإفتاء تجيب

انخفاض حرارة وأمطار ورياح.. الأرصاد تحذر: موجة طقس غير مستقرة تبدأ غدا وحتى الجمعة

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء اليوم

عمرو جمال يفضح سارق سيارته: المرة دي مش هسكت.. فيديو

الناس افكترتني واخد 2 مليون.. هشام إسماعيل: عملت إعلان وقبضت ألفين جنيه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهورها الجديد.. أبرز وأجرأ إطلالات ميريهان حسين هذا الأسبوع (صور)

في حالة سكر.. مسافر يعتدي على مضيف طيران بسبب كمامة والشرطة تتدخل

أبرز مواصفات لكزس إل إكس 2021 في السعودية..صور