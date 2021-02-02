القومي للمرأة يطالب بإنشاء وحدة لتلقي بلاغات الانتهاكات الإلكترونية ضد النساء

عقدت لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، اجتماعها الدوري أمس ، برئاسة الدكتورة سوزان القليني، وذلك عبر تقنية فيديو كونفرانس وبمشاركة عدد من عضوات وأعضاء اللجنة.





وتقدمت الدكتورة سوزان القليني بشكر خاص إلى الدكتورة منى الحديدي ، والدكتورة لبنى خيري على الجهد المبذول في إعداد كتيب الإستخدام الآمن لمنصات التواصل الإجتماعي للمرأة" والذي تعده لجنة الإعلام لتوعية المرأة بالإستخدام آلامن لمنصات التواصل الاجتماعي، وضمان عدم التعدي عليها او ابتزازها من خلال المنصات الإلكترونية.





وقررت اللجنة خلال إجتماعها إصدار دليل مرفق للكتيب بأساليب الإستخدام الآمن لوسائل التواصل الإجتماعي للمرأة، بحيث يحتوي علي اجزاء للتوعية ومقتراحات للجهات التنفيذية والتشريعية التي تساعد علي حل المشاكل التي نتجت عن الإستخدام غير المرشد لوسائل التواصل الإجتماعي.





وأوصت اللجنة بالترتيب لعقد إجتماع عبر الويبينار مع النائبات البرلمانيات، لإصدار الدليل والكود وخروجه للنور لمناقشه كيفية تفعيله، بالإضافة لمقترح أخر بمخاطبة وزارة الداخلية للمطالبة بإمكانية إنشاء وحدة لتلقي البلاغات الخاصة بالإنتهاكات الإلكترونية ضد النساء.



