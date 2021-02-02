المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بحيازة هيروين وسلاح بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن عبد السلام حكمها بمعاقبة عامل زراعى بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لحيازته مخدر الهيروين، وسنة عن التهمة الثانية وهي حيازة سلاح ناري وبراءة المتهمة الثانية التي كانت معه بالقضية.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو، رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن معاون مباحث مركز شرطة كفر صقر، من ضبط "محمد م" 35 سنة عامل زراعى، مقيم دائرة كفر صقر، أثناء قيادته السيارة رقم ر ط ع 1897، ورفقته "ريهام ر" 25 سنة ربة منزل، وعثر داخل السيارة على بندقية خرطوش و4 لفافات من مسحوق الهيروين.







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وتم التحفظ علي المتهمين وإحالتهما من قبل نيابة كفر صقر إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسين على ذمة القضية رقم 5167 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة كفر صقر والتى أصدرت حكمها المتقدم.