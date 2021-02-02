بـ إطلالة جديدة .. سهر الصايغ تتألق في أحدث ظهور | شاهد

شاركت الفنانة سهر الصايغ متابعيها بـ صورة لها من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وتفاعل معها عدد كبير من الجمهور.. وجاءت التعليقات كالآتى :

وآخر أعمال سهر الصايغ مسلسل "النهاية" بطولة يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي ويشارك فى البطولة كل من عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، محمد لطفي، محمود الليثي، سهر الصايغ وياسمين علي.







