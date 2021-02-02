ميركاتو يناير.. 56 صفقة جديدة في الدوري الممتاز.. الزمالك والمقاصة نجوم اللحظات الأخيرة

أسدل الستار على فترة الانتقالات الشتوية في الدوري المصري، خلال شهر يناير، في الساعات القليلة الماضية.





ورغم تقارب فترتي القيد بالدوري المصري بين شهري ديسمبر ويناير الماضيين، إلا أن الميركاتو الحالي شهد رواجا كبيرا وتمت خلاله 56 صفقة.





وكان أسوان والمقاصة الأكثر نشاطا في الانتقالات، بضم 7 صفقات دفعة واحدة، كما أن هناك 3 أندية قاطعت الميركاتو، وهي المصري البورسعيدي والاتحاد السكندري ووادي دجلة.





الظاهرة اللافتة تمثلت في الإعارات التي تصدرت المشهد، وكانت كلمة السر في الميركاتو، فتمت استعارة 22 لاعبا بنسبة تقارب نصف الصفقات الشتوية.





تحركات محدودة

الأندية الكبرى بالدوري تحركت في إطار محدود لضم اللاعبين، فالأهلي اكتفى بصفقة والتر بواليا هداف الجونة لتدعيم الخط الأمامي.





وضم الزمالك مروان حمدي مهاجم المقاصة واستعار التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون بنية البيع لتعويض رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق إلى جالطة سراي، كما عاد أيمن حفني صانع الألعاب ليختتم مسيرته الكروية.





واكتفى بيراميدز باستعارة الأوروجوياني دييجو رولان مهاجم ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني، بجانب تدعيم دفاعه بضم أسامة جلال نجم إنبي ومنتخب مصر الأولمبي.





طلائع الجيش اكتفى بصفقة وحيدة أيضا في يناير، بضم اليوناني فاسيلوس بوزاس، كما أن بعض الأندية ضمت 3 لاعبين فقط من بينها غزل المحلة الذي تعاقد مع الغاني فرانسيس أفري والفلسطيني بدر موسى ومحمد الحلواني.





واستعار البنك الأهلي كريم بامبو جناح الزمالك ومحمد فتحي لاعب وسط بيراميدز ومحمد عصام جناح المقاولون العرب، كما ضم الجونة عربي بدر لاعب الأهلي الصاعد على سبيل الإعارة، وعمر السعيد مهاجم الزمالك، بخلاف تعاقده مع إدريس مبومبو لتعويض رحيل بواليا.





وخطف سيراميكا كليوباترا الأضواء باستعارة أحمد ريان مهاجم الأهلي والتعاقد مع الكاميروني فابريس نجاه ظهير أيسر الرجاء المغربي ورجب عمران صانع ألعاب المقاصة، كما ضم إنبي ثنائي النجوم جرجس مجدي ومهاب ياسر بجانب الغاني كوامي كارياكي.





السيد فريد





نشاط المقاصة وأسوان

تعاقد مصر المقاصة مع 7 صفقات لتدعيم صفوفه، على رأسها باسم مرسي مهاجم الإنتاج لتعويض رحيل مروان حمدي، واستعارة أحمد أمين مهاجم سيراميكا كليوباترا وثنائي الإسماعيلي إبراهيم أبو اليزيد ومحمد مخلوف ولاعب الأهلي فارس طارق، بجانب ضم إسلام صالح لاعب أسوان وطه جمعة مدافع الشرطة.





ونجح علاء عبد العال المدير الفني لأسوان في إبرام 7 صفقات لتغيير جلد فريقه، بضم محمد جمال صانع ألعاب زد بعد التراجع عن توقيعه للمحلة، بجانب النيجيري إيمانويل إيجيبتور وعبد العزيز موسى، وهذا الثلاثي تدرب مع عبد العال في صفوف الداخلية.





وضم أسوان أيضا أحمد صبحي وأحمد الألفي وسيد فريد وعمرو رضا لتدعيم صفوفه دفاعيًا وهجوميًا.





ولجأ الإسماعيلي إلى استعارة 6 لاعبين لتصحيح مساره، على رأسهم ثنائي طلائع الجيش حسين السيد ومصطفى زناري، بجانب ثنائي الأهلي أحمد العش وزياد طارق، ومحمد حسن لاعب وسط سيراميكا كليوباترا وعبد الله جمعة ظهير أيمن حرس الحدود.





وكرر الإنتاج الحربي السيناريو ذاته، بعد التعاقد مع المدرب حمادة صدقي الذي أبرم 6 صفقات على رأسها التنزاني الدولي حميد ماو والحارس أحمد بوسكا ومحمد طلعت وأحمد صابر ومحمد إبراهيم سوستة، واستعارة وجيه عبد الحكيم صانع ألعاب الإسماعيلي.



