ميكب ارتست.. كارمن سليمان تتألق في أحدث إطلالة.. شاهد

شاركت الفنانة كارمن سليمان جمهورها صورا جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.









وظهرت كارمن سليمان فى الصور واضعة على وجهها ميكب كثيف وعلقت قائلة " بحاول اكون ميكب ارتست ايه رايكو".









وطرحت كارمن سليمان أغنية "الذكرى الشتوية" وحققت نجاحا كبيرا، بعد ساعات من طرحها عبر القناه الرسمية على موقع "اليوتيوب".





وتقول كلمات الأغنية: "ف ميعاد الجرح السنوي و الذكرى الشتوية .. بخرج من تأثير قصتنا و علاقتنا الوهمية .. وخناقاتنا الكتير وتليفونات بليل و وداعنا الأخير و الصدمة القوية".





فـ ميعاد الجرح السنوي و الذكرى الشتوية .. بخرج من تأثير قصتنا وعلاقتنا الوهمية .. وخناقاتنا الكتير وتليفونات بليل ووداعنا الأخير والصدمة القوية".



