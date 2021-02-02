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متحدث الوزراء يكشف عن مشكلة عالمية تتسبب في تأخير تسليم اللقاحات

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:25 م
لقاح كوفيد19
لقاح كوفيد19
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عادل نصار
كشف المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن أن هناك مشكلة عالمية تسببت في تأخير تسليم اللقاحات نتيجة مشكلة في مصانع بعض الشركات المنتجة للقاحات.

وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء،: لدينا أسرة في مستشفيات جاهزة لاستقبال كل الحالات، و تلقينا دفعة أولي من لقاح استرازينيكا.

وكشف عن أن مثر ستتلقي دفعات جديدة من اللقاح قريبا وفي منتصف شهر فبراير الحالي، متابعا أن التحالف الدولي للقاحات ستصل لقاحاته في منتصف فبراير الحالي بدلا من مايو المقبل

وأكمل المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن أي لقاح يستخدم في مصر حاصل على كل الموافقات الدولية اجراء التجارب عليه.

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