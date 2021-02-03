ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سيمونز ينضم إلى قائمة أستراليا للأولمبياد

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:29 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد سمير
قال بن سيمونز لاعب فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز، إن تمثيل أستراليا في الألعاب الأولمبية هذا العام "شرف كبير"؛ بعد انضمامه إلى قائمة الفريق الأسترالي لكرة السلة، المكون من 24 لاعبا، اليوم الأربعاء.

وكان اللاعب البالغ من العمر 24 عاما، ضمن 12 لاعبا لديهم خبرة اللعب في دوري كرة السلة الأمريكي، كما تضم قائمة أستراليا لأولمبياد طوكيو 9 لاعبين يلعبون في دوري الأوقيانوس وثلاثة لاعبين في أوروبا.

وتقام الألعاب الأولمبية المؤجلة في الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس وتأتي بعد الدور النهائي لدوري السلة الأمريكي لكن سيمونز قال إنه يأمل أن يستطيع اللعب في طوكيو.

ويتصدر سيفنتي سيكسرز حاليا القسم الشرقي في دوري السلة الأمريكي برصيد 15 انتصارا مقابل ست هزائم.

وقال سيمونز "اللعب باسم بلادي شرف كبير. أعرف أن هناك الكثير من الشكوك حاليا لكني على اتصال بالمدرب (برايان) جوريان ونأمل أن أستطيع الانضمام للفريق".

ولم يشارك سيمونز في كأس العالم 2019 للتركيز على استعداداته لدوري السلة الأمريكي، مما وجه ضربة قوية لآمال أستراليا في تحقيق لقبها الأول في المسابقة.

وانضم للتشكيلة أيضا جو إنجليز (يوتا جاز) الذي شارك في الأولمبياد ثلاث مرات وباتي ميلز (سان أنطونيو سبيرز) لكن القائمة غاب عنها آندرو بوجوت عقب اعتزاله في ديسمبر.

وتعلن اللجنة الأولمبية الأسترالية القائمة الرسمية لفريق كرة السلة المكونة من 12 لاعبا في وقت لاحق.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بينهم ممثل مصري.. 600 شاب على قائمة فوربس للمبدعين تحت سن الـ 30

فوربس تختار «رامي يوسف» ضمن أبرز المبدعين الشباب على قائمتها لعام 2021

البطل الأولمبي محمد عبد الموجود يشارك فى البطولة الإفريقية للكبار للجودو 2020

سيكسرز يحبط رقم بيل القياسي ويهزم ويزاردز في دوري محترفي السلة الأمريكي

ميار شريف تكتب التاريخ وتتأهل إلى الدور الرئيسي من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

مسيرة حافلة لنجم كرة السلة الأمريكية توني باركر.. فيديو

ترشيحاتنا

أعمال الثلث الأخير من الليل ومتى يبدأ وقته

ما سر صياح الديك وهل يرى الملائكة؟

أدعية مستحبة في قيام الليل

استيقظ الآن.. شاب يدخل في غيبوبة قبل كورونا ويفيق في 2021 | صور

بعد آخر تراجع.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3 فبراير 2021

فيلم حظر تجول يحصد 105 جنيهات خلال يوم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار هوندا CRV الجديدة في مصر

اكتشاف مادة سحرية من نبات طبيعي تقضي على فيروس كورونا فورًا | صور

عروس تعانق حبيبها السابق أمام عيني عريسها.. شاهد ردة فعله | فيديو