وزير الرياضة بعد نجاح المونديال: مصر لا تعرف المستحيل.. ودعم الرئيس لنا نسف جبال التحدي

وجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الشكر لكل القائمين على تنظيم مونديال كرة اليد بعد انتهاء منافسات بطولة العالم، التى استضافتها مصر خلال الفترة من 13 الى 31 يناير الماضى بمشاركة 32 منتخبا لاول مرة فى تاريخ البطولة وبمفردها دون أن يشاركها اى دولة فى التنظيم مثلما حدث فى المونديال السابق الذى كان يشارك فيه 24 منتخبا فقط وأيضا المونديال القادم 2023 فى السويد وبولندا .





وقدم أشرف صبحي مجهودا كبيرا طوال الشهور الماضية من متابعات لحظية وزيارات ميدانية على أرض الواقع برفقه الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد لانهاء كافة الترتيبات التى ساهمت فى خروج هذا الحدث بهذا الشكل العالمى وسط تلك الظروف التى سيذكرها التاريخ بتحدى المصريين لكل الظروف وتنظيم مونديال تاريخى سيكون بوابة العالم أجمع للعودة لتنظيم كافة الاحداث الرياضية القادمة بعد أن ارتبط التأجيل أو الالغاء بها على مدار الاشهر الماضية فى كافة الالعاب المختلفة .





وعبر وزير الشباب والرياضة عن سعادته بانتهاء المونديال بنجاح كبير نال اشادة العالم أجمع فى كل الجوانب التنظيمية والفنية واستحق كلمات المدح من كل رموز الرياضة العالمية وعلى رأسهم توماس باخ رئيس اللجنة الاوليمبية الدولية الذى اختص مصر بكلمة شكر فى كلمته فى ختام منافسات المونديال التى كان يفترض حضوره لها .





وقال وزير الرياضة فى تصريحاته الخاصة : " مصر وعدت .. فاوفت " مشيرا الى ان مصر كعادتها مميزة فى تنظيم كافة الاحداث الرياضية مثلما تحقق القيادة السياسية النجاح والتحرك السريع فى كل المجالات .. وأشار الى أن البطولة تلقت دعما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى ساهم فى نسف كل جبال التحدى التى كانت أمام اللجنة المنظمة فى ظل توجيه الدائم بتوفير كل متطلبات النجاح من أجل نجاح مصر وابهار العالم وبالفعل كان قد النجاح حليفنا فى الجانبين التنظيمى والفنى .





كما وجه أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشكر الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء على دعمه الكامل للبطولة ورئاسته للجنة العليا للبطولة ومتابعته المستمرة لاحداث البطولة ودعمه للمنتخب فى كل المنافسات .. موجها الشكر أيضا الى كل الوزارات التى ساهمت وكانت معنية بهذا الحدث العالمى و كانت عبارة عن جنود حقيقية ساهمت بكل قوة فى تهيئة الاجواء والمناخ المناسب كل المشاركين فى المونديال .





كما أكد وزير الرياضة على ان فريق العمل واللجنة المنظمة قدمت مجهودا كبيرا يستحق كل من شارك فيه االشكر والتقدير موجها الشكر أيضا الى الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى الذى قدم الكثير لمصر فى هذه البطولة وساهم فى ازاله العديد من العقبات أمامنا .





وقال صبحى ان إقامة النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم لكرة اليد المقرر أن تحمل رقم 28 ، المقرر إقامتها في دولتى السويد وبولندا ، تؤكد عظمة مصر و مدى قوتها في تنظيم البطولات.





وقال وزير الرياضة أن إقامة البطولة في مصر ، وحدها، وخروجها بهذا الشكل المبهر بمشاركة 32 منتخبا ، و الذى نالت مصر عليه إشادات واسعة من مختف دول العالم ، مقارنة بإقامتها بدولتى السويد و بولندا في النسخة المقبلة ، يكشف قدرة مصر على استضافة البطولات الدولية ، في اى وقت وتحت أي ظروف مشيرا الى أن مصر لديها أحداث عالمية على أرضنا خلال المرحلة المقبلة منها بطولتى العالم للسلاح والرماية نهاية الشهر الجارى وهو ما يؤكد ثقة الاتحادات الدولية فى قدرات مصر .





وأشار صبحى الى أن مصر حاليا تمتلك بنتية تحتية هائلة تمكنها من استضافة كافة الاحداث الرياضيىة المختلفة مشيرا الى أنه خلال مونديال اليد تم انشاء 3 صالات جديدة تنضم الى البنية التحتية الهائلة التى تملكها مصر حاليا .





وحول المستوى الفنى للمنتخب المصرى ومنافسيته القوية للدنمارك فى مباراة دور الثمانية والخسارة برميات الجزاء .. قال الوزير : مثلما أبهرت مصر العالم من الناحية التنظيمة أبهرت العالم أيضا من الناحية الفنية خاصة من جانب منتخبنا الذى قدم واحدة من أفضل البطولات وكان قريبا من تحقيق انجازا كبيرا ولكن صادفه سوء توفيق فى اللحظات الاخيرة من مباراة الدنمارك فى دور الثمانية ورغم الخسارة نال اشادة الجميع الذين وصفوا المباراة بأنها تاريخيه ونهائى مبكر للغاية .





وأشار الى ان الوزارة مستمرة فى دعم منتخبات اليد بشكل كبير للغاية خاصة فى ظل الانجازات التى حققها فى الفترة الأخيرة على كافة المستويات العمرية سواء التتويج ببطولة العالم على مستوى الناشئين والميدالية البرونزية على مستوى الشباب والمركز الشباب فى المونديال الأخير مشيرا الى ان هذا الجيل لدية القدرة على تحقيق انجازات تاريخية وهو ما سنعمل على توفير المناخ المناسب من أجل المستقبل الافضل لهولاء الابطال .. مشيرا الى ان المنتخب يجمع عناصر الخبرة مع عناصر الشباب بالاضافة الى جهاز فنى واع بقيادة الاسبانى باروندو جارسيا .