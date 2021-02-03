كورونا يقرع جرس الإنذار في الكويت.. السعودية تعلق السماح بدخول القادمين من 20 دولة.. والصحة العالمية تحذر من النزعة القومية في توزيع اللقاحات.. صحف الكويت اليوم

الكويت.. إصابات كورونا تعود للارتفاع

تمديد قرار عدم استقبال أكثر من 35 راكبًا على الرحلات القادمة للكويت

الامارات: السماح بالعودة التدريجية للتعليم في المدارس بدءًا من 14 فبراير الجاري

إثيوبيا تعلن سير عملية بناء سد النهضة كما هو مخطط لها

بعثة منظمة الصحة العالمية تزور معهد علوم الفيروسات في ووهان الصينية

إعطاء 100 مليون جرعة لقاح «كورونا».. بريطانيا تتصدر الدول الغنية المستحوذة على الجرعات

محكمة روسية تشدد العقوبة على ناڤالني وتقضي بسجنه 3 سنوات و6 أشهر

«السلالة الأفريقية» ترفع درجة الحذر

تطور «كورونا» إلى سلالة جديدة في بريطانيا.. مقاومة للقاحات









تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأربعاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، فيما ركزت بشكل خاص على الشأن المصري.









فقد سلطت صحيفة "الوطن" الضوء على اعلان وزير الإنتاج الحربي المصري محمد أحمد مرسي، أنه "تم توقيع اتفاقية تصنيع مشترك للأتوبيسات الكهربائية محليا لأول مرة بين مصنع 200 الحربي وشركة صناعة وسائل النقل".









وأضاف مرسي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن "البروتوكول لتصنيع مشترك للأتوبيسات الكهربائية، في إطار دعم الدولة المصرية لتوطين استراتيجية صناعة المركبات الكهربائية".









محليا، أبرزت صحيفة "القبس" إعلان وزارة الصحة أمس، الثلاثاء، تسجيل 811 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 166654 حالة في حين تم تسجيل حالة وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 960 حالة.











وقالت صحيفة "الأنباء" إن فعاليات اقتصادية وتجارية استبعدت لجوء مجلس الوزراء إلى إصدار قرار بإغلاق مطار الكويت اكتفاء بقرار تقليص عدد الركاب القادمين على الرحلات التجارية الى 35 راكبا، المطبق الآن والذي تم تمديده حتى إشعار آخر بدلا من الموعد المحدد له في 6 الجاري.









وعلمت «الأنباء» أن لجنة طوارئ كورونا التي يرأسها نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس الصالح تجتمع اليوم بحضور وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح والقياديين في إدارة الطيران المدني لمناقشة إجراءات جديدة لمواجهة أي ثغرة قد تؤدي إلى زيادة أعداد المصابين بڤيروس كورونا، منها إجراء فحص الأجسام المضادة على القادمين إلى البلاد.









في سياق متصل، ذكرت صحيفة "الوطن" أن الإدارة العامة للطيران المدني وجهت كتابا مساء أمس إلى شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي تفيد باستمرار خفض أعداد القادمين الى الكويت لتصبح بواقع 35 راكبًا فقط في الرحلة الواحدة لجميع الشركات الأجنبية، ليتقلص بذلك عدد القادمين إلى البلاد، وأكدت الإدارة أن التخفيض حتى إشعار آخر وغير محدد بأجل.









ونقلت صحيفة "القبس" عن مصادر حكومية قولها إن اجتماعين سيُعقدان اليوم، الأربعاء، وغدًا، الخميس، بطلب من وزير الصحة لتسليمه تقريرًا كاملًا عن الوضع الوبائي للبلاد، وكيفية منع انتشار السلالة الجديدة لرفعه إلى مجلس الوزراء. وقالت المصادر إن التقرير سيتضمن عددا من الحلول المطروحة من قبل لجنة طوارئ كورونا، أبرزها إغلاق المطار أو منع دخول القادمين للبلاد أو عودة الحظر الجزئي، مبينةً أن اي حل يحمي البلاد لن تتردد الحكومة في اتخاذه لمصلحة الجميع.









وإذ نفت المصادر وصول سلالة «كورونا» الأفريقية إلى البلاد، شددت على أن اجتماع الخميس الذي سيضم مسئولين من {الصحة} وإدارة الطيران المدني سيكون حاسما لوضع الحلول التي تحول دون دخولها البلاد، ومنها إغلاق المطار.









عربيا وإقليميا، أبرزت صحيفة "الأنباء" إعلان المملكة العربية السعودية تعليق السماح بدخول مواطني 20 دولة، من بينها مصر والإمارات وألمانيا وأمريكا وتركيا، بسبب فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره.









وأضاف مصدر مسئول بالداخلية السعودية: «يكون دخول المواطنين والديبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم القادمين من الدول المشار إليها أو الذين مروا منهم بأي من تلك الدول خلال الـ 14 يوما السابقة لعودتهم إلى المملكة، وفق الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة».









وأشارت صحيفة "الوطن" إلى إعلان وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي: "أن بناء سد النهضة الإثيوبي يسير كما هو مخطط له"، مشيرا إلى "دعم الإثيوبيين في الداخل والخارج لسد النهضة هو في أفضل حالاته".









وأشارت صحيفة "الراي" إلى إعلان وزارة التربية والتعليم، وبالتنسيق مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن السماح بالعودة التدريجية وعلى مراحل للتعلم الواقعي لجميع المراحل الدراسية في المدارس الحكومية وفي مختلف إمارات الدولة، وذلك ابتداء من 14 فبراير 2021 وحتى نهاية العام الدراسي الحالي.









وأكدت الوزارة - في بيان لها - أن خيار "التعليم عن بعد" سيظل متاحا حتى نهاية العام الدراسي، مع الأخذ بالاعتبار أهمية التنسيق بين أولياء الأمور ومدراء المدارس.









وقالت صحيفة "الأنباء" إن تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية كشف أن إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم بأجهزة طرد مركزي أكثر تطورا في منشأة نطنز النووية.









وذكر التقرير الموجه من الوكالة إلى الدول الأعضاء فيها، أن طهران بدأت عملية التخصيب في مجموعة ثانية من أجهزة الطرد المركزي المتطورة «آي.آر-2إم» في منشأة تحت الأرض في نطنز.









في سياق متصل، أشارت صحيفة "الجريدة" إلى إعلان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس الثلاثاء أن الولايات المتحدة ترى أنه من المبكر جدا الموافقة على اقتراح طهران القاضي بتدخل الاتحاد الاوروبي لإحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الايراني. وقال برايس إن إدارة الرئيس جو بايدن "ستتشاور مع حلفائنا وشركائنا والكونجرس قبل أن نصل إلى مرحلة نجري فيها مشاورات مباشرة مع الإيرانيين ونقدم شكلا من الاقتراح"، مكررا الدعوات التي وجهتها واشنطن لايران لاحترام مضمون الاتفاق الموقع في 2015.









دوليا، ركزت صحيفة "الوطن" على ما قاله مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، يوم الثلاثاء، إن النزعة القومية في توزيع لقاحات الوقاية من كوفيد-19 تضر الجميع، وإن ضعف التعاون بين الدول يمثل حاجزًا رئيسيًا أمام تحقيق الانتشار اللازم للتطعيم على مستوى العالم لإنهاء الجائحة، مضيفا أن "عدم السماح لغالبية سكان العالم بالتطعيم لن يؤدي إلى استمرار المرض والوفيات التي لا داعي لها فحسب، بل سيؤدي أيضا إلى ظهور طفرات فيروسية جديدة مع استمرار انتشار كوفيد-19 وسط السكان غير المحميين".









وأشارت صحيفة "الأنباء" إلى وصول خبراء من منظمة الصحة العالمية الأربعاء إلى معهد ووهان لعلوم الفيروسات، في زيارة تندرج في إطار تحقيق يجرونه لتحديد منشأ فيروس كورونا في هذه المدينة الواقعة في وسط الصين، كما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس. وقال العضو في بعثة الخبراء بيتر داشاك للصحافيين لدى وصوله بالسيارة إلى مدخل المعهد إنّ البعثة المكوّنة من عشرة باحثين "تتوقّع نهارًا مثمرًا للغاية وأن تطرح كل الأسئلة التي يجب أن تُطرح".









وقالت صحيفة "الأنباء" إنه تم إعطاء أكثر من 101 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، بعد أقل من شهرين من إطلاق أولى حملات التطعيم الجماعية في بداية ديسمبر، وفقا لتعداد وكالة «فرانس برس»، الذي أوضح أنها اعطيت في 77 دولة أو منطقة على الأقل.









واستحوذت الدول الغنية على 65% من الجرعات المعطاة، وعلى رأس هذه الدول المملكة المتحدة التي أعطت 9.8 ملايين جرعة إلى 13.7% من السكان، تليها الولايات المتحدة 32.2 مليون جرعة لـ 7.9%، ودولة الإمارات التي أعطت 3.4 مليون جرعة.









وأوضحت صحيفة "القبس" إعلان خبراء الصحة العامة أن سلالة كورونا الجديدة، والتي ظهرت في بريطانيا ويطلق عليها اسم B.1.1.7، قد تطورت إلى سلالة (طفرة) جديدة، ويقول العلماء إن هذا التطور في الطفرة سيجعل اللقاحات الحالية أقل فعالية في منع الإصابة بالعدوى. وذكرت هيئة الصحة العامة في إنكلترا، في إفادة فنية أمس، الثلاثاء، أن الباحثين اكتشفوا 11 حالة في المملكة المتحدة من سلالة كورونا الجديدة B.1.1.7، قد تطورت إلى طفرة جديدة أطلق عليها اسم E484K.









وقالت صحيفة "الوطن" إن المكسيك رخصت أمس، الثلاثاء، للاستخدام الطارئ للقاح «سبوتنيك في» الروسي المضادّ لكوفيد-19، بحسب ما أعلنت السلطات الصحيّة في ثاني دول أمريكا اللاتينية تضرّرًا من فيروس كورونا.









وأفادت صحيفة "الراي" بإصدار محكمة روسية حكما مشددا بتحويل عقوبة سجن المعارض أليكسي ناڤالني «مع إيقاف التنفيذ» إلى السجن 3 سنوات و6 أشهر، وعلى أثر ذلك، دعت منظمة المعارض ناڤالني الى تظاهرات فورية في موسكو، فيما طالبت لندن بـ «الإفراج فورا ومن دون شروط» عنه.







