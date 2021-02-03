ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

توفير 15 فرصة تدريبية لشباب الدارسين بالخارج عبر مركز "الهجرة" للحوار

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:31 ص
شباب الدارسين بالخارج
شباب الدارسين بالخارج
Advertisements
سعيد العربي

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، تم توفير 15 فرصة تدريبية في الهيكل الإداري بالأكاديمية لتدريب شباب المصريين في الخارج (سواء الدارسين أو المقيمين)، حيث تم منح هذه الفرص من خلال مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج MEDCE.

وقدمت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم خالص الشكر والتقدير للدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، على التنسيق والتعاون المستمر مع الوزارة، وعلى توفير هذه الفرص التدريبية بهدف خلق جيل واع من شبابنا في الخارج على قدر عال من الكفاءة وإتاحة توليهم كافة المسئوليات لإبراز أهميتهم ودورهم في المشاركة في دفع عجلة التنمية على أرض الوطن. 

ويأتي توفير هذه الفرص التدريبية في إطار تنفيذ أحد العناصر الهامة للاستراتيجية، وهو إقامة ملتقى سنوي للتوظيف للشباب الدارسين بالخارج بهدف دمج الخبرات المكتسبة بالخارج إلى داخل السوق المصرية وفي الشركات والمؤسسات المصرية. ولكل من يرغب في التسجيل، عليه الدخول إلى الرابط التالي وملء البيانات المطلوبة:
https://medcegypt.net/view/التدريب/22/الأكاديمية-الوطنية-للتدريب. 

وكانت السفيرة نبيلة مكرم قد أعلنت الإطلاق الرسمي لـ "الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج" يوم الأحد الماضي، والتي جاءت لخلق مكون رئيسي لجميع الفاعليات والأنشطة التي تنظمها الوزارة لأبناء الدارسين بالخارج، وكذلك إنشاء مظلة واحدة تجمع كافة أبناء المصريين المغتربين لزيادة ربطهم بوطنهم حتى لا ينقطعون عنه ويشاركونه في خطة البناء والتنمية.

كما دشنت وزيرة الهجرة "مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج MEDCE"، وهو الأول من نوعه في مصر والمنطقة ويعمل على توفير خدمات وأنشطة متعددة مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج واستدامة التواصل معهم، من خلال إطلاق منصة تفاعلية كاملة للمركز تستهدف جميع المصريين الدارسين بالخارج عبر الرابط التالي:
https://medcegypt.net
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الهجرة تشكر هيئة الاستثمار لتوفير فرص تدريب للمصريين الدارسين بالخارج

الهجرة تتلقى دعوة من معلومات الوزراء لتوفير فرص تدريبية لشباب الدارسين بالخارج

برلماني يطالب بتوفير فرص عمل للشباب الدارسين بالخارج من قبل الدولة

وزيرة الهجرة: إنشاء أول لوبي من شباب الدارسين بالخارج للدفاع عن الدولة المصرية

نبيلة مكرم: إطلاق منصة تفاعلية كاملة لمركز "الهجرة" للحوار لشباب الدارسين بالخارج

شاب مصري بالخارج: الدولة المصرية تؤمن بأن الشباب قاطرة المستقبل

ترشيحاتنا

2580 جنيهاً.. إيرادات فيلم صابر وراضي خلال 24 ساعة

طرح سوبارو إمبريزا الجديدة 2021 في مصر.. تعرف على المواصفات والأسعار

ذراع كوفيد.. لقاح كورونا يترك آثارا جانبية غريبة

مندهش.. المدير الفني لمنتخب مصر لليد: مدير التعاقدات بالأهلي شبهي.. فيديو

فيلم حظر تجول يحصد 105 جنيهات خلال يوم

الوفيات سترتفع.. الصحة العالمية تفجر مفاجأة بشأن تعطل خدمات مرضى السرطان بسبب كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لامبورجيني اوروس 2022 فيس ليفت تظهر رسميا.. صور

طرح سوبارو إمبريزا الجديدة 2021 في مصر.. تعرف على المواصفات والأسعار

أسعار هوندا CRV الجديدة في مصر