تفاءلوا دائما ولا تيأسوا.. شاهد أحدث ظهور لـ بسمة وهبي

وكشفت الإعلامية المصرية الشهيرة، بسمة وهبة، عن معاناتها من مرض نادر، لا يصاب به كثيرون في العالم، لكنها لم تفصح عنه إلا بعد تعرضها لهجوم حاد بسبب كثرة سفرها للعلاج في الخارج.

وردت الإعلامية التي اشتهرت بتقديمها برنامج "شيخ الحارة" في رمضان العام الماضي على منتقدي كثرة سفرها للخارج للعلاج، وعدم ذهابها إلى المستشفيات المصرية، قائلة "التخصص مش موجود في مصر لأنه نادر فلو مكنش عند حضرتك مانع أطلع أتعالج ولا أقعد أموت في مصر".



