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رياضة

مصطفى محمد: متعطش لمزيد من النجاح مع جالاتا سراي

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:18 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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محمد رشاد
تحدث مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي جالاتا سراي التركي  عن ظهوره الأول مع الفريق التركي أمام باشاكشهير في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري المحلي.


وشارك لاعب الزمالك المعار في مباراة فريقه ضد باشاكشهير وسجل هدفًا من ركلة جزاء ساهم في فوز فريقه بنتيجة 3-0.

وخلال تصريحات نقلتها صحيفة "فوتو سبور" التركية، قال مصطفى: " أنا شخص متعطش للنجاح والألقاب، فاتح تيرم  (مدرب الفريق) حفزني بشكل مذهل لا يصدق".

وأشادت بعض التقارير الصحفية التركية باللاعب المصري مصطفى محمد نجم الزمالك المنضم حديثا لفريق جالطا سراي عقب ظهوره الأول مع الفريق أمس وإحراز هدف الفوز.

وكتبت صحيفة "الصباح" تقرير بعنوان "جالطا سراي يفوز " حيث أشادت بمستوى مصطفي محمد عقب تسجيله لضربة الجزاء التي ضمنت فوز الفريق.

وأضافت الصحيفة ، أن جالطا سراي هو الرابح في النهاية بالتعاقد مع مهاجم شاب وموهوب حيث شبهوه باللاعب راداميل فالكاو نجم الفريق السابق والذي حقق إنجازات كبيره مع الفريق. 

بينما كتبت صحيفة" الحرية " تقرير بعنوان "إضافة " في إشارة بأن مصطفى محمد إضافة للفريق ، حيث أكدت أن المهاجم المصري لم ينتظر كثيرا لإحراز أول أهدافه مع فريقه الجديد.

وأضافت الصحيفة أن مصطفي محمد لديه شخصيه قويه و تمكن من الانسجام سريعا مع الفريق على الرغم من انضمامه منذ ساعات قليلة للفريق.

وأشادت الصحيفة بما قام به أردا توران نجم الفريق من ترحيب حار لمصطفي محمد عقب نشر صوره تجمعهما عبر حسابه بموقع التواصل " إنستجرام ".

بينما كتبت صحيفة "فاناتيك " أن مصطفي محمد استطاع منذ ظهوره الأول مع الفريق من فرض نفسه على التشكيل الأساسي للفريق .

وأضافت أن موقف جالاتا سراي مميز بوجود بند شراء في عقد اللاعب وهو الأمر الرائع.



مصطفى محمد: متعطش لمزيد من النجاح مع جالاتا سراي
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