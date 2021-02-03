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أخبار العالم

الصين تعلن عن تقديم 10 ملايين جرعة من لقاح كوفيد -19

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:54 م
صدى البلد
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محمد علي

أعلنت الصين إنها ستوفر 10 ملايين جرعة من لقاحات كوفاكس، وهي مبادرة عالمية تهدف إلى توزيع ملياري جرعة لقاح على البلدان الفقيرة، تبعًا لمنظمة الصحة العالمية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن اللقاحات سيتم توفيرها بناء على طلب منظمة الصحة العالمية.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية وانج ون بين، في إفادة يوم الأربعاء "بناء على طلب منظمة الصحة العالمية ، فإن الصين مستعدة لتقديم 10 ملايين جرعة من اللقاحات لفيروس كورونا ، لتلبية الاحتياجات العاجلة للدول النامية بشكل أساسي". 

وأضاف "هذا إجراء مهم آخر اتخذته الصين لتعزيز التوزيع العادل للقاحات والتعاون الدولي لمكافحة الوباء ومجتمع الصحة العالمي للجميع".
 
تابع  وانج أن منظمة الصحة العالمية بدأت في مراجعة ترخيص الاستخدام الطارئ للقاحات الصينية.

وقال وانج: "انضمت الصين رسميًا إلى كوفاكس COVAX وهي على اتصال وثيق مع منظمة الصحة العالمية والجهات الراعية الأخرى للخطة ، وتعمل لجعل اللقاحات منفعة عامة عالمية وجعلها في متناول البلدان النامية وبأسعار معقولة".


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