وكتبت الشامي معلقة من خلال الصورة:" Happy birthday to my one and only love ربنا يخليك ليا و افضل م جنناك بس علي قلبك زي العسل 🥰🥰 بحبك"





يذكر أن أحدث أعمال سارة الشامي مسلسل "فرصة ثانية" بطولة كل من ياسمين صبري، هبة مجدي، آيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، دياب، وإدوارد، ونهال عنبر.

المسلسل من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم ومحمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجي/ تامر مرسي

هنأت الفنانة سارة الشامى والدها بمناسبة عيد ميلاده ونشرت صورة جمعتهما من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.