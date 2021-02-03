ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط عامل أنشأ صفحة على الفيس بوك للتحريض على ممارسة الفجور

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:19 م
صدى البلد
Advertisements
مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت الماسة بقيم وأخلاقيات المجتمع.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لأحد الأشخاص يقوم من خلالها بنشر منشورات مخلة يبدى خلالها تسهيل ممارسة أعمال الفجور.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ، أمكن إستهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة ، وتبين أنه (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة سمسطا بمحافظة بنى سويف) ، 

وبمواجهته أقر بقيامه بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها على هاتفه المحمول ومزاولة نشاطه الآثم ، وأضاف بإنشائه صفحتين لذات الغرض .. كما أمكن ضبط (هاتف محمول خاص بالمتهم"يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

يستدرجون راغبى المتعة عبر الفيسبوك .. القبض على شبكة دعارة بالقاهرة

ضبط فتاة أنشأت صفحة على فيس بوك لاستقطاب راغبي المتعة

ضبط شاذ جنسيا روج لممارسة الدعارة على الإنترنت

حبس فتاة تدير صفحة على فيس بوك لاستقطاب راغبي المتعة

رسائل وصور عارية.. ضبط عاطل يقدم زوجته لراغبي المتعة الحرام في الجيزة

أعلن عن نفسه على الإنترنت.. ضبط عاطل يمارس الفجور بالإسكندرية

ترشيحاتنا

بعد دخولها العمليات.. تفاصيل الحالة الصحية لـ حورية فرغلي

اتحاد الكرة يحسم مصير السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش

الصحة: أرقام الإصابات المعلنة هى الموجودة بمستشفيات الصدر والعزل والحميات

شاهد.. رقص وغناء حنين حسام بعد إخلاء سبيلها

المقاصة يكشف تفاصيل بيع مروان حمدي لنادي الزمالك

حكم نهائى.. براءة المتهم باغتيال النائب العام هشام بركات وإلغاء عقوبة سجنه 10 سنوات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شحن أول دفعة تويوتا كامري 2021 هايبرد للخليج.. صور

نشرة المرأة والصحة.. نوع من البقول يحارب تشوهات الجنين.. أبرز 4 طرق طبيعية لتبييض أسنانك

على طريقة ياسمين صبري.. نادين نسيب نجيم تحتفل بهدية من ماركة مستحضرات تجميل عالمية