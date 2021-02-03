ضبط شخصين وفتاة يبثون مقاطع فيديو منافية للآداب عبر يوتيوب

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى كشف ملابسات تداول إحدى القنوات على موقع التواصل الاجتماعى "يوتيوب" لعدد من مقاطع الفيديو تتضمن قيام شخصين وإحدى الفتيات بتناول موضوعات خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة، وكذا استغلالهم لأحد الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة للتنمر عليه بتلك المقاطع.









تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هويتهم وتبين أنهم عاطل، له معلومات جنائية، مزارع، ربة منزل، جميعهم مقيمون بمحافظة البحيرة.









عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد تحقيق عائد مادى من خلال زيادة أعداد متابعى القناة.









تم اتخاذ الإجراءات القانونية.