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محافظات

إصلاح كسر مفاجئ في خط مياه أسفل محطة قطارات التل الكبير "صور"

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:45 م
اصلاح كسر مفاجئ في
اصلاح كسر مفاجئ في خط مياه أسفل محطة قطارات التل الكبير
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كتب محمد الغزاوى - انجى هيبه
نجح رجال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة في إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه أسفل بلوك التحكم بإشارات السكة الحديد لمحطة قطارات مركز ومدينة التل الكبير باستجابة سريعة وفي وقت قياسي دون التأثير على حركة وسير القطارات المارة بالمنطقة من والى محافظة الإسماعيلية.

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وقال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن غرفة عمليات الشركة تلقت بلاغا عن كسر مفاجئ في مسورة مياه 6 بوصة أسفل بلوك التحكم بإشارات السكة الحديد لمحطة التل الكبير، وعلي الفور انتقل فنيو وعمال الشركة برئاسة الدكتور وائل عبد المنعم رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمركز ومدينة التل الكبير، الذي قام بعمل معاينة كاملة لمنطقة كسر المياه ورفع تقرير كامل لاتخاذ اللازم بأسرع وقت ممكن.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، انه يتابع بنفسه وبصفه شخصية لحظة بلحظة عملية أصلاح كسر مسورة المياه المفاجئ أسفل بلوك التحكم بإشارات السكة الحديد لمحطة التل الكبير، وأعطي تعليماته ببدء العمل الفوري بالتنسيق الكامل مع مسئولي السكة الحديد دون حدوث أي أضرار، أو أعطال وفي أسرع وقت حفاظا علي سلامة المنطقة دون التأثير علي حركة سير القطارات.

من جانبه أشاد محمود محمد قطب رئيس محطة قطارات التل الكبير بسرعة استجابة إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، برئاسة اللواء عبد الحميد عصمت، لإصلاح الكسر المفاجئ والتحرك الفوري وإنقاذ المنطقة من طفح المياه خصوصا وإنها من المناطق الحيوية التي تربط أجزاء مركز ومدينة التل الكبير ببعضها، إضافة الى عدم تأثر علي حركة القطارات او خطوط السكة الحديد بعد السيطرة علي الكسر المفاجئ وإصلاحها في وقت قياسي.
إصلاح كسر مفاجئ في خط مياه أسفل محطة قطارات التل الكبير "صور"
إصلاح كسر مفاجئ في خط مياه أسفل محطة قطارات التل الكبير "صور"
إصلاح كسر مفاجئ في خط مياه أسفل محطة قطارات التل الكبير "صور"
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