الغضبان يتابع سير العمل بأحياء بورسعيد.. ويشكر نواب مستقبل وطن

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وخلال اللقاء ، أكد محافظ بورسعيد على أهمية الاستجابة لشكاوى المواطنين و توفير سبل الراحة للمواطن فى المقام الأول، لافتا إلى أن المحافظة حققت طفرة حقيقية فى مستوى المشروعات الخدمية بما يساهم فى الارتقاء بحياة المواطنين.

وفى سياق اخر قدمت محافظة بورسعيد بخالص الشكر والتقدير لأعضاء محافظة بورسعيد بمجلس النواب والشيوخ بحزب مستقبل وطن وذلك لحرصهم على المساهمة فى متابعة مستجدات وأوضاع ملف الإسكان الاجتماعى والتعاونى بمحافظة بورسعيد مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية .



