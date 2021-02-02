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محافظات

الغضبان يتابع سير العمل بأحياء بورسعيد.. ويشكر نواب مستقبل وطن

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 03:03 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
عقد اللواء عادل الغضبان ،محافظ بورسعيد ، اليوم الثلاثاء ، اجتماعا موسعا ، مع رؤساء الأحياء وعدد من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ، لمتابعة آخر مستجدات سير العمل داخل مختلف أحياء المحافظة ، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة ، و عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد والاجهزة المعنية .

واستعرض المحافظ مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ، أخر تطورات الأعمال حول المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها ، مشددا على المتابعة المستمرة للمشروعات بما يضمن سرعة الانتهاء منها ، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بملف النظافة ورفع كفاءة الشوارع والأحياء ومنع أى تجمعات للقمامة حفاظا على الشكل الحضارى للمحافظة ، والاستجابة لشكاوى المواطنين فى هذا الشأن .

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وخلال اللقاء ، أكد محافظ بورسعيد على أهمية الاستجابة لشكاوى المواطنين و توفير سبل الراحة للمواطن فى المقام الأول، لافتا إلى أن المحافظة حققت طفرة حقيقية فى مستوى المشروعات الخدمية بما يساهم فى الارتقاء بحياة المواطنين.

وفى سياق اخر قدمت محافظة بورسعيد بخالص الشكر والتقدير لأعضاء محافظة بورسعيد بمجلس النواب والشيوخ بحزب مستقبل وطن وذلك لحرصهم على المساهمة فى متابعة  مستجدات وأوضاع ملف الإسكان الاجتماعى والتعاونى بمحافظة بورسعيد مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية   .

وأكدت محافظة بورسعيد فى بيان لها ، على أهمية التعاون المثمر بين المحافظة وأعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ بما يحقق مصلحة أبناء المحافظة ويساهم فى متابعة كافة الملفات التى تهم الشارع البورسعيدى ، كما تؤكد محافظة بورسعيد على استمرار تضافر جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة  والتعاون مع كافة الجهات بما يحقق مصلحة المواطن فى المقام الأول
الغضبان يتابع سير العمل بأحياء بورسعيد.. ويشكر نواب مستقبل وطن
الغضبان يتابع سير العمل بأحياء بورسعيد.. ويشكر نواب مستقبل وطن
الغضبان يتابع سير العمل بأحياء بورسعيد.. ويشكر نواب مستقبل وطن
الغضبان يتابع سير العمل بأحياء بورسعيد.. ويشكر نواب مستقبل وطن
الغضبان يتابع سير العمل بأحياء بورسعيد.. ويشكر نواب مستقبل وطن
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