محافظ بورسعيد يوجه تحذيرا شديدا اللهجة لمن يحاولون تكدير السلم العام: "اللى بيسخنوا معروفين بالاسم".. شاهد

أكد اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم، إن مشروعات الإسكان المنفذة والجاري تنفيذها لم تشهدها أي محافظة أخري من بين الـ27 محافظة الموجودة في مصر، وخاطب مواطني بورسعيد قائلا: "ليه مابتحمدوش ربنا لما بتقولوا قاعدين فى مفروش بـ3000 جنيه وهتاخدوا وحدة سكنية بـ 500 جنيه فى الشهر يبقى فين المشكلة".





وأضاف الغضبان"، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ردا على مروجى الشائعات الخاصة بمشروعات الإسكان: "اللى قاعدين على الفيس بوك ومعروفين بالاسم يسخنوا المواطنين بحجة رفع دعاوى قضائية لتخفيض الإيجارات متقلقوش ستتخذ تجاهكم كل الإجراءات القانونية وليعلم القاصى والدانى أن عهد السماسرة ولى من بورسعيد وانتهى".





وأشار إلى أن مدينة سلام مصر هي امتداد لبورسعيد وهى مدينة من طراز الجيل الرابع بمواصفات عالمية وبنى فيها جزء كبير من مشروع الإسكان الاجتماعى 9000 وحدة والمرحلة الثانية والثالثة من الإسكان التعاونى.





وشدد محافظ بورسعيد على أن المدينة لم يعد بها أراض لمشروعات الإسكان وكذا المرافق لم تعد تتحمل الضغط على الشبكات حتى بعد تطويرها ورفع كفائتها التى تكلفت ملايين.





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وأشار الغضبان إلى أن من يكدرون السلم العام على مواقع التواصل الاجتماعى لن يفلتوا من قبضة الدولة، متسائلا: "ازاى واحد يدفع مقدم 15 الف ومش عاجبه شوفوا دمياط الجديدة فين والمنصورة الجديدة فين والسلام الجديدة فين على بعد 25 كيلو متر يبقى ازاى مش عاجب".





وأكد محافظ بورسعيد أن القانون حدد سعر مساحة المتر المربع للمواطن وهو ما سيطبق على الجميع فى بورسعيد، مشددا على أن المرحلة الثانية والثالثة من الإسكان التعاونى ستكون بمدينة سلام مصر.





وأوضح الغضبان أن منطقة أسوان كانت مخصصة للمرحلة الثانية تعاونى لكن نظرا لبلوغ عدد المتقدمين 3000 مواطن والوحدات 1000 وحدة فقط تم نقل المرحلة بالكامل إلى سلام بورسعيد لتحقيق العدالة الكاملة.