محافظ بورسعيد: سأتخذ جميع الإجراءات القانونية تجاه كل من يزايد على قضية الإسكان| شاهد

قال اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، إن ولايته محددة فى اتخاذ القرارات الإدارية لما يخص المحافظة بمساحة 56 كيلو مترا مربعا، ولو بلغت 1156 كيلو مترا مربعا، فان الزيادة فى المساحة تتبع ولايات متعددة، وليست للمحافظ فقط ومنها هيئة اقتصادية وهيئة تعمير وهيئة قناة السويس وهيئة الثروة السمكية وغيرها . الإدارية





وأضاف محافظ بورسعيد، فى مؤتمر لتوضيح ملابسات مشروعات الإسكان للرد على مزايدات بعض السياسيين ومروجى الشائعات أنه من 2013 الى 2014 كانت وعود الجماعة الارهابية الواهية بلا تخصيص أراضى أو بناء طوبة ولا موارد مالية، مشددا: " اللى هيزايد هاخد معاه الاجراءات القانونية ".





وقال المحافظ : "احنا معندناش مشكلة وبدأ من 2015 تم التخصيص واعتماد الموارد و البناء بمنطقة الحاسب وشهدت بناء مايزيد عن 3000 وحدة سكنية كما تم تخصيص ارض الحى الاماراتى وشهد بناء مايزيد عن 4000 وحدة سكنية باجمالى 7941 وحدة سكنية اسكان اجتماعى تقدم له 36 الف مواطن .





ولفت الغضبان، الى ان الاحقيات لبحوث الاسكان الاجتماعى كانت ل 9000 مواطن من 36 الف مواطن وبعدها حدثت طعون على البحوث وتم الغاءه واعدنا البحوث ليتبين ان الاحقيات وصلت الى 9000 مجددا وبعد التظلمات وصلنا الى 14 الف وبفتح الباب مجددا للتظلمات وصلنا لـ22 الف مواطن ، موضحا ان الرئيس صدق على مرحلة جديدة فى الحى الاماراتى كما صدق الرئيس على مرحلة ثالثة 20 الف وحدة سكنية بمقدم 3000 جنيه.





وقال محافظ بورسعيد هل يعقل ان وحدة سكنية تسلم ب 3000 جنيه دون تمويل عقارى من البنك و الذى ينشئ وحدات بجمع المحافظات فهل يعقل ان يخسر البنك لذلك تم رفع المقدمات، منوها إلى ان الرئيس استثنى سكان بورسعيد ليتم تخفيض المقدمات الى 15 الف عن دون المحافظات التى تسدد مقدمات 45 الف مع رفع قيمة اقساط اهالى بورسعيد .





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وأوضحالمحافظ، ان لجان التمويل العقارى بعد نزول لجانها وجدت ان العديد من الوحدات السكنية مغلقة او مأجرة او مباعة وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية مع المخصص لهم تلك الوحدات فهل يعقل ان يحصل غير مستحق على وحدة سكنية وغيره لايجد وحدة سكنية وينتظر الدور، موضحا أن كم التوكيلات التى حررت بالشهر العقارى للمواطنين هى كم التعديات عل أملاك الدولة .



