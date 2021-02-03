النائب إيهاب منصور لشاكر: المواطن يشكو من ارتفاع أسعار الكهرباء





قال النائب إيهاب منصور وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، تعليقًا على بيان وزير الكهرباء، محمد شاكر، الذي ألقاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب ، اليوم الأربعاء، أنه سبق وأن تقدم بطلب إحاطة فى يناير ٢٠٢٠ لإلغاء رسوم النظافة من فواتير الكهرباء، وتم الموافقة من الوزير للتطبيق من ١ يوليو ٢٠٢٠ ولكن تم تجاهل هذا الاتفاق.





وأضاف "منصور" في كلمته بالجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي ، أنه في مشروع الموازنة الجديد تتجه الوزارة لالغاء الدعم نهائيًا ، مشيرا إلي أنه يجب مراعاة محدودى الدخل و بعض الفئات مثل تكافل وكرامة و العمالة غير المنتظمة لافتا إلى أن دعم القطاع الصناعى بمبلغ ٢٢ مليار جنيه، والمواطن البسيط يستحق الدعم.





وفيما يتعلق بمشاكل عدادات الكهرباء والقراءات الجزافية، قال "منصور" إن وصول الفائض عام ٢٠١٨ / ٢٠١٩ حوالى ٥٠ % وهو أمر جيد حيث تم دراسة استغلاله بالصورة المثلى ونطلب موافاتنا بالخطة.





وتابع النائب : منذ ٤ سنوات كان سعر برميل البترول ٦٠ دولار وتكلفة الكيلو وات ٩٥ قرش فى حين أن سعر البرميل الحالى ٤٠ دولار وتكلفة الكيل وات ١٢٠ قرش، متسائلا : فى ظل وجود فائض ، ما موقف منظومة الربط الكهربائي مع الدول المجاورة؟ وما سبب ارتفاع نسب الفقد الذى وصل إلى ٢٠ % ؟ فى حين أن المعدلات العالمية ٨ % بحسب بيانات البنك الدولى ؟ فما خطة الوزارة لاحلال وتجديد الشبكات؟





واختتم عضو مجلس النواب ، كلمته قائلا : يجب إعفاء المستشفيات الحكومية من المصاريف مراعاة للاحتياج الشديد لشراء مستلزمات مواجهة جائحة فيروس كورونا.