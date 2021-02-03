ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

المغربي تتابع أعمال لجنة متابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية بمستشفى سفاجا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:16 م
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم جادالله

 كلفت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، لجنة للمرور على مستشفى سفاجا المركزي للوقوف على تلافي كافة الملاحظات الواردة بتقرير جهاز شئون البيئة، تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

 

أوضحت رئيس المدينة، أن هناك لجنة من الوحدة المحلية لمدينة سفاجا مخصصة لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالمستشفى، ومتابعة توفير الأدوية والمستلزمات والأجهزة.

 

وأضافت المغربي أنه يتم يوميا متابعة تأمين المستشفي والتشديد على عدم قيام اى شخص بتصوير المرضي في أسرّة المستشفي، وفي حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حتي تستطيع الأطقم الطبية تقديم أوجه الرعاية الطبية بالشكل المطلوب، فضلا عن تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا في كل منشأة حكومية أو خاصة بكل حزم وشدة.


وأشارت رئيس المدينة، إلي أن اللجنة تعمل بالتنسيق مع إدارات الأزمات والبيئة والمخازن وإدارة الحماية المدينة ويتم تقييم أماكن التخزين ومعرفة مدي صلاحيتها للتخزين ومراجعة الاشتراطات بالتنسيق مع مسئولي الصحة بالمدينة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

صحة الشرقية ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار والسيول

لجنة للمرور على المقاهي والمحلات لمتابعة الإجراءات الاحترازية بسفاجا

بدء تركيب قطع مياه موفرة بدور العبادة لترشيد الاستهلاك بالبحر الأحمر

رئيس مدينة سفاجا: تشكيل لجنة للمرور على المنشآت وفحص التراخيص

تشكيل لجنة لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية بحضانات الأطفال بسفاجا

حملة على المطاعم والمقاهي والمصانع لمتابعة الإجراءات الاحترازية بأسيوط

ترشيحاتنا

ماذا يحدث بعد 6 أشهر من الإصابة بـ كورونا؟.. أخصائي جراحة يجيب

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل فى كأس العالم للأندية

ردا على تحرك مماثل.. نواب جمهوريون يسعون للإطاحة بـ إلهان عمر من لجنة الشئون الخارجية

أمين الإفتاء يوضح معنى دعاء "شفاء لا يغادر سقما"

اكتشاف مادة سحرية من نبات طبيعي تقضي على فيروس كورونا فورًا | صور

في ذكرى رحيل كوكب الشرق.. طلب غريب لـ أم كلثوم من حارس مقبرتها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر السيارات الصينية مبيعا في مصر عام 2020 .. صور

دراسة: هذا النوع من الدهون لا يسبب السمنة ويحمي البنكرياس

شحن أول دفعة تويوتا كامري 2021 هايبرد للخليج.. صور