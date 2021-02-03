المغربي تتابع أعمال لجنة متابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية بمستشفى سفاجا

كلفت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، لجنة للمرور على مستشفى سفاجا المركزي للوقوف على تلافي كافة الملاحظات الواردة بتقرير جهاز شئون البيئة، تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

أوضحت رئيس المدينة، أن هناك لجنة من الوحدة المحلية لمدينة سفاجا مخصصة لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالمستشفى، ومتابعة توفير الأدوية والمستلزمات والأجهزة.

وأضافت المغربي أنه يتم يوميا متابعة تأمين المستشفي والتشديد على عدم قيام اى شخص بتصوير المرضي في أسرّة المستشفي، وفي حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حتي تستطيع الأطقم الطبية تقديم أوجه الرعاية الطبية بالشكل المطلوب، فضلا عن تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا في كل منشأة حكومية أو خاصة بكل حزم وشدة.





وأشارت رئيس المدينة، إلي أن اللجنة تعمل بالتنسيق مع إدارات الأزمات والبيئة والمخازن وإدارة الحماية المدينة ويتم تقييم أماكن التخزين ومعرفة مدي صلاحيتها للتخزين ومراجعة الاشتراطات بالتنسيق مع مسئولي الصحة بالمدينة.