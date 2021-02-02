أقدم منطقة عشوائية في الغردقة.. فوتوسيشن لعروسين صينيين بـ"جبل العفش"

حرص زوجان صينيا الجنسية خلال زيارتهم لمدينة الغردقة لقضاء فوتوسيشن، تصوير بأحد المناطق الشعبية بالمدينة "جبل العفش" احتفالا بحفل زفافهم والتقطوا صور لهم مع أطفال المنطقة.

وقال حسن محمد، مرافق مجموعات سياحية بالشركة المنظمة لرحلة الزوجين الصينيين، إن الزوجين طالبوا تحديد مكان لعمل فوتوسيشن لهما على الطريقة المصرية، تكون من المناطق القديمة والتى تحكى عن تاريخ المدينة وبدايتها ، ضمن احتفالهم بحفل زفافهم ، والذين أقاموه خلال رحلتهم بمدينة الغردقة.

وأضاف مرافق المجموعات السياحية بعد أن أقترح عليهم منطقة جبل العفش، وهي من أقدم مناطق الغردقة الشعبية، وتعد من أولى المناطق بالمدينة ، ذهبوا إلى المنطقة وبرفقتهم المصور وسيارة خاصة بهم أرسلتها السفارة الصينية بالقاهرة لمرافقتهم ، وتم التقاط عدة صور، بينها صور مع أطفال المنطقة.

وأوضح أن العروسين كانوا فرحين بالتقاط الصور فى الغردقة داخل إحدى المناطق الشعبية بها، وغادروا الغردقة وأكدوا على العودة مجددا لها مرة آخرى ودعوة أصدقائهم لزيارتها.