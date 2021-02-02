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محافظات

345 طلب تصالح على مخالفات البناء بالقصير في البحر الأحمر

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:16 ص
تقديم طلبات التصالح
تقديم طلبات التصالح
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إبراهيم جادالله
أكد اللواء عادل نصر، رئيس مدينة القصير، جنوب البحر الأحمر، المتابعة المستمرة لتلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة تبذل مجهودات غير مسبوقة لمساعدة المواطنين فى ملف التصالح.

وأعلن رئيس المدينة، أن إجمالى طلبات التصالح المقدمة بلغت 345 طلبًا، وتم استيفاء جميع الأوراق اللازمة لكافة الطلبات المسجلة على الشبكة وتحصيل المبالغ المطلوبة لكل ملف على حدا.

كان رئيس مدينة القصير وجه مدير المركز التكنولوجى والعاملين به إلى تقديم جميع التسهيلات والتيسيرات لمساعدة المواطنين فى إنهاء الإجراءات فى وقت قياسى ودون أى أعباء، وذلك بجانب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعة المركز وتطبيق التباعد بين المواطنين وارتداء الكمامة، وتوفير مقاعد زيادة وأماكن مفتوحة كاستراحات للانتظار فى حالة الازدحام داخل المركز.

ولفت رئيس المدينة، إلى أن توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر تضمنت تذليل العقبات وتلاشى أى معوقات قد تعوق العمل بالمراكز التكنولوجية بمدن المحافظة .

345 طلب تصالح على مخالفات البناء بالقصير في البحر الأحمر
345 طلب تصالح على مخالفات البناء بالقصير في البحر الأحمر
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