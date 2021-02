روسيا.. اندلاع حريق هائل ومقتل 3 من رجال الإطفاء | فيديو

اندلع حريق ضخم في مستودع لقطع غيار السيارات في كراسنويارسك الروسية وقالت وكالة تاس الروسية إن 3 من رجال الإطفاء لقوا مصرعهم أثناء إخماد الحريق بعد محاصرتهم داخل المبنى الممتلئ بالدخان الكثيف ونفاد الأكسجين.

وبحسب البيانات الأولية، فإن وحدة تابعة لخدمة حماية الغاز والدخان تضم ثلاثة أشخاص، تم إرسالها للبحث عن المفقودين في المستودع، أصبحت مشوشة في المبنى بسبب كميات الدخان الكبيرة، ثم نفد الأكسجين، وانهار المبنى وماتوا".

تم الإبلاغ عن حريق في مستودع لقطع غيار السيارات في كراسنويارسك في حوالي الساعة 10:39 بالتوقيت المحلي (06:39 بتوقيت موسكو). وغطى الحريق مساحة تصل إلى 3500 متر مربع.

وقرر رئيس وزارة الطوارئ الروسية يفجيني زينيتشيف تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في أسباب الحادث. تم إرسال مجموعة من الخبراء إلى مكان الحادث بقيادة نائب وزير الطوارئ إيليا دينيسوف.

وقالت قناة روسيا اليوم إن 73 رجل إطفاء و22 مركبة متواجدة في موقع الحريق للسيطرة عليه.

