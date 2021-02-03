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بعد إعلان موعد انعقادها.. الجامعات التكنولوجية تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول.. إجراءات احترازية مشددة وتعقيمات دورية.. وتقسيم الطلاب على مجموعات

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 06:00 م
طلاب - صورة أرشيفية
طلاب - صورة أرشيفية
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أحمد الشاهد
رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يكشف:
موعد الامتحانات النظرية وكيفية إقامتها 
قبول الأعذار الطبية المقدمة واعتمادها من مستشفيات حكومية
جامعة الدلتا التكنولوجية: 
بدء الامتحانات اعتبارا من 20 فبراير .. وإجراءات احترازية مشددة


بعد إعلان موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول ، بمختلف الجامعات المصرية ، يترقب طلاب الجامعات التكنولوجية مواعيد إجراء الامتحانات الخاصة بهم وكيفية إقامتها ، وهل ستكون حضورية أم إلكترونية .

وفيما يلي نستعرض للطلاب مواعيد إجراء الامتحانات بالجامعات التكنولوجية وكيف استعدت لها ، والإجراءات المتبعة عند رصد أي حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا ، وشروط قبول الأعذار المقدمة من الطلاب .



كشف الدكتور سيد عبد القادر رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية ، عن موعد إجراء الامتحانات النظرية للفصل الدراسي الأول بالجامعة ، وكيفية إقامتها .

وأضاف "عبد القادر" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه سيتم البدء في إجراؤها ، اعتبارا من يوم 27 من شهر فبراير الجاري .

وأوضح ، أنه سيتم الانتهاء منها خلال أول مارس المقبل ، منوهًا إلى أنه سيتم إجراء جميع الامتحانات حضوريا في مقر الجامعة ، وذلك عقب الانتهاء من امتحانات الشفوية والعملية .

وأكد على أن الجامعة ستشدد على كافة الإجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة الصحة ، والتأكيد على الالتزام بها سواء بالنسبة للطلاب أو العاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة .

كما أنه سيتم تقسيم الطلاب على مجموعات وفقًا للأيام المحددة لكل فرقة  ، منعا للتجمعات والتكدسات بينهم  ومراعاة للتباعد الاجتماعي .

كما أنه سيكون هناك تباعد بين كل طالب والآخر داخل قاعات الحضور ، وعمل التعقيمات اللازمة بصفة دورية ومستمرة بعد كل امتحان ، لأماكن تردد الطلاب وقاعات الامتحانات .

وبالنسبة لقبول الأعذار المقدمة من قبل الطلاب أثناء الامتحانات ، أكد رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية على أن الجامعة ستقبل الأعذار المقدمة من الطلاب خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول .

وأوضح "عبد القادر" أن الطالب المشتبه بإصابته ، أو المصاب بكورونا يقوم بتقديم كافة الأوراق الرسمية ، بشرط أن تكون معتمدة من مستشفى حكومية وليست خاصة .

كما يتم إجراء الامتحان الذي تم تأجيله بعد تعافيه بشكل نهائي ، وذلك يكون بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول ، وإذا لم يتعافى حتى ذلك الوقت ، يتم التحاقه بدور سبتمبر .

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ونوه رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية إلى أن الطالب في هذه الحالة يحتفظ بدرجات أعمال السنة ، لأنه يعتبر عذر قهري ، نظرًا لأي ظرف صحي يتعرض له الطالب .

كما أنه من المقرر البدء في الامتحانات الشفوية اعتبارا من يوم 20 وحتى يوم 26 من فبراير الجاري ، على أن يتم البدء في الأجزاء العملية عقب الانتهاء من الامتحانات الشفوية .

وتابع ، أنه تم الانتهاء من تقييم الطلاب في الأجزاء العملية ، كما أنه يتم التواصل معهم على المنصات الالكترونية الخاصة بالجامعة ، وتقديم الدعم الأكاديمي لهم في المواد والمقررات التي تحتاج إلى إعادة شرح .

كما أن هناك تواصل دائم بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على المنصات الالكترونية الخاصة بالجامعة ، خلال هذه الفترة وحتى انعقاد الامتحانات .

فالجامعة تتمتع ببنية تحتية جيدة ، كما أنه تم تأهيل الطلاب على استخدام كافة هذه الإمكانيات التكنولوجية الحديثة ، وتسخيرها سواء في العملية التعليمية أو الامتحانات ، مع عقد العديد من الدورات التدريبية لهم لتعريفهم بأشكال الامتحانات تمهيدًا لاقامتها .

وكان رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية قد أوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إنه جار الانتهاء من الموافقة على بروتوكول تعاون خلال الفترة المقبلة .
  
وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم الجوانب العملية للطلاب ، وزيادة خبراتهم العملية في مختلف المجالات والتخصصات ، حتى يكون الطالب مؤهل للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي . 

جدير بالذكر أن الجامعة تسعى لتطوير مهارات الطلاب بصفة مستمرة ، وتعريفهم بأحدث البرامج الدراسية الجديدة وتلقيها على أيدي خبراء ومتخصصين في هذه المجالات والتخصصات . 


من جانبه ، قال الدكتور علوي الخولي رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية ، إنه من المقرر إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول رسميا بداية من 20 فبراير المقبل ، وذلك على حسب توجيهات المجلس الأعلى للجامعات .

وأضاف خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه سيتم إجراء الامتحانات وفقًا للخطة التي وضعتها الجامعة كما هو مقرر لها ، حيث سيتم إجراء الامتحانات الشفوية للطلاب أولا وبعد ذلك يتم البدء في الامتحانات النظرية.

وأوضح "الخولي" أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة الصحة ، وسيتم مراعاة التباعد الاجتماعي ، وتقسيم الطلاب على مجموعات منعا للتكدسات بينهم ، على حسب المواعيد المقررة لطلاب كل سنة دراسية .
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