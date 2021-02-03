«تعليم الفيوم» تفعل المشروع الوطني للقراءة بجميع مدارس الإدارات التعليمية.. صور

عقد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اجتماعا، مع مديري الإدارات التعليمية ، ومسئولي الجودة بالمديرية ، والإدارات التعليمية ، بمركز مصادر التعليم في ديوان المديرية.





وأكد وكيل الوزارة، ضرورة زيادة عدد المدارس المستهدفة للتقدم للحصول على الجودة خلال العام الحالي، كما طالب مسئولي الجودة بضرورة مشاركة التوجيهات الفنية المختلفة ورؤساء الأقسام بالتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي ، في التعرف على عناصر الجودة ، وتحقيقها ومعايير ونشر ثقافة الجودة.





وأشار وكيل الوزارة إلى أن تحقيق الجودة يتم من خلال محاور مثل الفاعلية التعليمية والتنمية المهنية المعلمين وتطوير المدارس من خلال تعزيز نقاط القوة ومعالجة أوجه القصور، و أهمية المشروع الوطني للقراءة ، وتفعيله على مستوى جميع مدارس الإدارات التعليمية.







