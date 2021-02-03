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تعليم

«تعليم الفيوم» تفعل المشروع الوطني للقراءة بجميع مدارس الإدارات التعليمية.. صور

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 05:38 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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الفيوم - نبيل أبو السعود
عقد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اجتماعا، مع مديري الإدارات التعليمية، ومسئولي الجودة بالمديرية، والإدارات التعليمية، بمركز مصادر التعليم في ديوان المديرية.

وأكد وكيل الوزارة، ضرورة زيادة عدد المدارس المستهدفة للتقدم للحصول على الجودة خلال العام الحالي، كما طالب مسئولي الجودة بضرورة مشاركة التوجيهات الفنية المختلفة ورؤساء الأقسام بالتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، في التعرف على عناصر الجودة، وتحقيقها ومعايير ونشر ثقافة الجودة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن تحقيق الجودة يتم من خلال محاور مثل الفاعلية التعليمية والتنمية المهنية المعلمين وتطوير المدارس من خلال تعزيز نقاط القوة ومعالجة أوجه القصور، وأهمية المشروع الوطني للقراءة، وتفعيله على مستوى جميع مدارس الإدارات التعليمية.


ونظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم والمجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمة اليونيسيف UNICEF ورشة العمل لرصد الخدمات والفجوات والتنسيق في مجال الطفولة المبكرة بمحافظات الفيوم وبني سويف والجيزة خلال الفترة من 3-4 فبراير 2021  بقاعة  الحديقة الدولية بالفيوم.

حضر فعاليات افتتاح ورشة العمل الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم وإيمان أحمد زكي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم والدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة والدكتورة إيناس حجازى مسئول اليونيسيف وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية والبيئة والسكان وديوان محافظة الفيوم ومكتب الطفولة والأمومة والعلاقات العامة بتعليم الفيوم.

وتهدف ورشة العمل إلى رصد خدمات وفجوات الطفولة المبكرة فى المحافظات المستهدفة والتنسيق مع الجهات العاملة فى مجال الطفولة المبكرة وبحث سبل التعاون بين الوزارات والجمعيات الأهلية المعنية والمجلس من خلال برنامج تنمية الطفولة المبكرة والمشروعات ذات الصلة من خلال تنسيق ورش العمل.

وخلال فعاليات ورشة العمل تم عرض تقديمي عن حقوق الطفل من منظور الأسرة الصغيرة ، وعرض مشروع تنمية الطفولة المبكرة، كما تم تقسيم الورشة إلى مجموعات عمل لمناقشة الخدمات المقدمة للطفولة المبكرة فى المحافظة وجودة وكفاءة تلك الخدمات وتقديم حلول لتحسين جودة وكفاءة الطفولة المبكرة. 
«تعليم الفيوم» تفعل المشروع الوطني للقراءة بجميع مدارس الإدارات التعليمية.. صور
«تعليم الفيوم» تفعل المشروع الوطني للقراءة بجميع مدارس الإدارات التعليمية.. صور
«تعليم الفيوم» تفعل المشروع الوطني للقراءة بجميع مدارس الإدارات التعليمية.. صور
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