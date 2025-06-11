حلم الميت يعطي الحي.. 5 أطعمة تعني الرزق.. والهم بهذه الفاكهة

لعل حلم الميت يعطي الحي في المنام ، من الأمور الخفية التي تشغل الكثيرين من الأحياء الذين يزورهم الأموات في مناماتهم، ليعطوهم شيئًا ما، فتثير القلق وهو ما يطرح الكثير من الاستفهامات التي تأتي تحت عنوان ما تفسير حلم الميت يعطي الحي في المنام ؟ ، وينبغي التنويه إلى أن تفسير حلم الميت يعطي الحي في المنام هو محض اجتهاد، وليس هناك علم شرعي يمكن الاستناد إليه في تفسير حلم الميت يعطي الحي في المنام أي شيء، وحيث تثير الأحلام قلق الكثيرين، من هنا يكون الاجتهاد .

حلم الميت يعطي الحي

ورد في مسألة تفسير حلم الميت يعطي الحي ، أن المرأة إذا رأت زوجها الميت في منامها يعطيها دقيقًا أو أي شيء مما يستخلص من القمح، فتفسيره أن هذا رزق يعطيها إياه؛ قد يكون معاشًا أو مالًا أو مصدر رزق، لقول الله تعالى: «وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ(33)» يس، كما أن السبانخ والبصل تعد كذلك من الأشياء التي إذا أعطاها الميت لغيره في المنام؛ تعد رزقًا.

يرى ابن سيرين أن إعطاء الميت للحي في الحلم يشير لمجموعة من الدلالات ربما يكون مال أو إرث يناله الحال من الميت، كما يرى أن رؤية الميت يعطي للحي دليل على الخير ولا تجلب معاني غير محمودة، الأخذ من الميت في تفسير إبن سيرين شر للحالم ولأهل بيته وتدل على المصائب والأحزان، من رأى أن الميت أعطاه عسلاً من رأى كأن الميت أعطاه عسلاً نال غنيمة من حيث لا يرجو، ومن رأى كأنه أعطاه بطيخاً أصابه هم لم يتوقعه.

ورد أنه إذا رأى الميت أعطاه طعاماً فإنه يصيب رزقاً شريفاً من موضع لم يكن يرجوه وإن أعطاه عسلاً نال غنيمة لم يكن يرجوها، وكل ما يعطيك الميت من محبوب فهو خير من حيث لا ترجوه وإن رأى أن الميت أخذ بيده فإنه يقع بيده مال من جهة ميئوس منها والكلام مع الأموات طول عمر والأخذ من الميت رزق.

ورد عن رؤية عطية الميت في المنام عند النابلسي من رأى ميتاً دفع إليه خبزاً فإنه مال أو رزق يأتي إليه من يد غيره من مكان لم يرجه، ومن رأى أن ميتاً أعطاه دنانير فقد سلم من الظلم، فإن أعطى الميت للحي ريحاناً أو رآه معه فإنه يدل على أنه في الجنة، رؤية الميت يناول الحي شراباً إن رأى الميت يناول الحي شراباً لذيذاً عطراً فإنه يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر ودل على أن الميت في الجنة وربما دل المشروب المجهول على مشروب أهل الحق وأرباب العناية وربما دل الشراب بالكأس على شرب كأس المنون، ومن رأى أن الميت أعطاه قميصه الخلق أو الوسخ فيفتقر ويصير الخلق فقره والوسخ ذنوبه.

تفسير حلم رؤية الميت

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن رؤية الميت في حالة سيئة بالمنام، هو شيء مُقلق، وإن لم يكن العذاب هو الدلالة الوحيدة لذلك، منوهًا بأن الميت الذي يتعذب يحتاج من الأحياء خمسة أشياء، وقد يكون ذلك بسبب تقصير منا في حق لله تعالى.

وأوضح «عويضة» خلال تفسير حلم رؤية الميت في المنام، في إجابته عن سؤال: « رأيت أبي المتوفي بحالة سيئة في المنام، ماذا أفعل؟»، أن رؤية متوف في حالة سيئة بالمنام، هو أمر مُقلق، وإن لم يكن عذابه هو التفسير الوحيد للصورة السيئة التي جاء بها في المنام، لافتًا إلى أنه قد يكون بسبب تقصير من الأحياء في حق الله تعالى وحزنه عليهم، حيث تُعرض أعمالنا على موتانا.

وأضاف أن في هذه الحالة ينبغي على الإنسان أن يقوم بخمسة أشياء، أولها أن يستغفر االله تعالى ويراجع نفسه وتقصيره في حق الله تعالى، وثانيها أن يطلب المغفرة من الله عز وجل للميت، وثالثًا الإكثار من الدعاء له، ورابعًا الإكثار من الصدقات عنه، وخامسًا تذكره بأعمال الخير من حج وختم لقرآن، فكلها أمور يغفر بها الله الذنوب.

رؤية الميت في المنام يبكي

وورد عن رؤية الميت في المنام يبكي حزين وغاضب أو بحالة سيئة تعد من الأمور التي تؤرق الكثيرون، وتقلقهم على أحبائهم من الموتى، حيث يظن البعض أن رؤية الميت في المنام يبكي ويصرخ من الألم أو بحالة سيئة تدل على سوء عمله وعذابه ، وورد أنه لا ينبغي تفسير رؤية الميت في حالة سيئة بالمنام، على أنه يتعذب، فقد يكون ذلك بسبب تقصير منا في حق الله تعالى.

فجاء أن الكثيرين يتشاءمون عند رؤية المتوفي في حالة سيئة، لكن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، فلا نريد تفسير حالة الميت السيئة بأنه يتعذب، فقد يكون بسبب ما نفعله نحن من تقصير في حق الله تعالى، وقد يكون حزينًا، فأعمالنا تُعرض على موتانا، حتى أنهم -في أثر- يطلبون العفو والمغفرة من الله تعالى لنا.

وتابع: لا يوجد علم في العلوم الشرعية اسمه تفسير الأحلام، كل الذين يفسرون الأحلام يكون عن طريق الاجتهاد والتخمين، مؤكدًا أن الأنبياء فقط هم من كانوا قادرين على تفسير الأحلام ، وكان آخرهم سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-.

رؤية الميت في المنام بحالة جيدة

وجاء عن رؤية الميت في المنام بحالة جيدة ففيها ورد أن رؤية المتوفي في المنام في حالة جيدة ومبتسم شيء يستبشر ويفرح بها يعني أن حاله في الأخرة جيد وحسن.

تفسير الأحلام

قالت دار الإفتاء، إن تأويل الرؤى وتفسير المنامات ليس بمهنة ولا حرفة، بل هو من ميراث النبوة؛ يأخذ منه مَن شاء الله تعالى ما شاء أن يعطيه؛ فيَعرِف بعضًا ويَجهَل بعضًا، ويصيب مرة ويخطئ مرات، منوهة بأنه ليس هناك في الأزهر الشريف على مر عصوره تخصص في تفسير الرؤى، بل ولا في غير الأزهر من المعاهد العلمية الدينية المعتمدة على مستوى العالم الإسلامي، وإنما رأينا سلفنا الصالح يعقدون مجالس للتحديث ومجالس للفتيا ومجالس للقضاء ومجالس للذكر وأخرى للتعليم، وهم مع ذلك لم يعقدوا مجالس لتأويل الرؤى وتفسير المنامات، بل كان هذا يأتي عَرَضًا للتثبيت والتبشير والتحفيز.

و حذر الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، من تفسير الأحلام ، قائلًا: "إن الإمام مالك كان يقول أتتلاعبون بتراث النبوة"، موضحًا أن من يفسر الرؤيا ينبغي أن يكون نبيا، حيث إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "دخل ووجد السيدة عائشة - رضي الله تعالى عنها- تعبر رؤيا أحدهما، قال لها ليس هكذا يا عائشة"، موصيًا: "خلينا مؤدبين مع أنفسنا ولا داعي لبرامج تفسير الأحلام، وتأويل الرؤى الذي أصبح متداولا عبر شاشات الفضائيات، وياما خرب بيوت وحطم نفسيات.. كذب ومخالف للواقع".

تفسير حلم

أوضح المفتي السابق، أن الفرق بين أنواع المنام الثلاثة، وهي الرؤيا والحلم والكابوس، نسميه الفرق الشرعي، منوهًا بأن المنام ينقسم إلى ثلاثة أقسام، سماها لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم - وجعل كل اسم يختص بحالة معينة، فالحلم هو المنام الذي رأيت فيه شيئًا واضحًا ومركبًا وكأنه قصة، لكنه سيئ.

ودلل بقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: «الْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ»، منوهًا بأن به يُعكر الشيطان على الإنسان صفو نفسه الهادئة، فيُلقي له وهو نائم مثل هذه الصور الذي تُسبب له الاضطراب، أما المنام الذي فيه بُشرى وسعادة ونور وراحة، يُسمى رؤيا.

وأضاف أن هناك نوعا آخر وهو ما كان ناتجًا من الأمور البيولوجية عند الإنسان، منوهًا بأن بيولوجي يعني الحياة، بمعنى النوم بعد أكل سمين، أو مجهد، وهذا يُسبب الكابوس، والكابوس هو ما يراه الشخص في المنام نتيجة تصرفات جسدية من إرهاق أو هم أو حديث نفس، ويمكن القول أن الرؤيا من الرحمن والحلم من الشيطان، والكابوس من النفس.

وأشار خلال توضيحه لمسألة تفسير حلم ، إلى أن ما يراه الإنسان في منامه ثلاثة أقسام: إما أن يكون من الملائكة، وهي الرؤيا الصالحة، وإما أن يكون من الشيطان، وهو ما يراه العبد من الأحلام المزعجة والكوابيس وأنواع التخويفات، وإما أن يكون حديث النفس، مما يهتم به الرجل في يقظته فيراه في منامه.

وخلال الفصل في تفسير حلم ، نبه على تفسير الرؤى أمر اختص به الأنبياء وورثتهم من العلماء، مشيرًا إلى أن الإمام مالك بن أنس كان يغضب من الذين يفسرون الأحلام للناس ويقول لهم: «اتتلاعبون بتراث النبوة».