تعرف على آخر أسعار الفضة في الصاغة

قال هاني واصف احد تجار الفضة بسوق الذهب، إن الفترة الحالية شهدت طفرة كبيرة ارتفعت خلالها سعر الفضة الخام بشكل كبير، حيث ان سعر جرام الفضة 999 ب14 جنيها وجرام الفضة عيار 925 ب 13.50وجرام الفضة عيار 900 بـ 13 جنيها وجرام الفضة عيار 800ب 11.50 جنيه.





واضاف واصف أن ارتفاع اسعار الفضة خلال الفترة الحالية؛ بسبب زيادة الاقبال علي استخداماتها، حيث تم استخدامها في صناعة بطاريات الطاقة الشمسية وتصنيع بعض الاجزاء من اجهزة الكمبيوتر وصناعة الادوية لذلك ارتفعت اسعارها بعد زيادة الطلب عليها .





واشار هاني واصف الى ان اسعار جرام الفضة للقطاعي تختلف عن الجملة او سعر الجرام الخام حيث ان سعر جرام الفضة عيار 800 هو 15 جنيها وسعر جرام الفضة عيار 900 هو 16.50 وجرام الفضة عيار 925 المستوردة هو 27.50 جنيه والمصري 18 جنيها .