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حوادث

ضبط 36 ألف لتر إضافات بترولية تالفة في مخزن بالاسكندرية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:12 م
المضبوطات
المضبوطات
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مصطفى الرماح
تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط 36 ألف لتر من الإضافات البترولية منتهية الصلاحية داخل مخزن بدون ترخيص للزيوت المعدنية بالإسكندرية .

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية قيام (المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص تابع لإحدى شركات الزيوت المعدنية ، كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب ) بمزاولة نشاطًا غير مشروع بتخزين كميات كبيرة من الإضافات البترولية "زيوت خام" منتهية تاريخ الصلاحية، بقصد إستخدامها فى تحسين خواص الزيوت المعدنية الخاصة بزيوت محركات السيارات مما يسبب ضررًا جسيمًا فى محركات السيارات .

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المخزن المشار إليه وأمكن ضبط المذكور وكذا ( 180 برميل من الإضافات البترولية بإجمالى 36000 لتر منتهية تاريخ الصلاحية ) .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى .
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