بملتقى الرياض.. وزير الصحة: الإصلاحات الاستراتيجية تقود تحولا وتنمية اقتصادية متكاملة
وزيرا الكهرباء وقطاع الأعمال يبحثان التوسع فى استخدامات الطاقات المتجددة فى الصناعات كثيفة الاستهلاك
الأردن وقطر تحثان على الالتزام بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة
الأزهر للفتوى: التربية بالمعايشة وتعهد الطفل بالتوجيهات من حقوقه في الإسلام
عبدالغفار يشارك في الجلسة الافتتاحية لملتقى الصحة العالمي بالرياض
شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
العاهل الأردني: نحن ومصر على استعداد لتدريب قوات الأمن الفلسطينية بأعداد كبيرة
جدل برلماني حول مشروع الروشتة الطبية الرقمية.. نائبة: ستحدد جهات صرف الأدوية للمريض.. ونائب: من الصعب تعميمه
بعد مبادرة البنك المركزي.. خطوات فتح حساب بنكي للمصريين بالخارج
رئيس الوزراء يتابع الملفات المشتركة بين "التنمية المحلية" و"المالية"
شيخ الأزهر: لا سلام فى الشرق الأوسط بدون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
تفاصيل جديدة في سرقة متحف اللوفر بعد القبض على اللصين بمطار شارل ديجول
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

البهى عمرو

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، أنه يقدر مواقف الشرفاء من أحرار العالم الذين اهتزت أصواتهم لاستنكار مجازر غزة التي أبكت قلب الإنسان وذبحت ضميره.

وقال الدكتور أحمد الطيب، خلال القمة العالمية للسلام التي تعقدها جمعية سانت إيجيديو بالعاصمة الإيطالية روما، تحت عنوان "إيجاد الشجاعة لتحقيق السلام" ، إنه لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأوضح شيخ الأزهر، أنَّ إغفال الحضارة المعاصرة - وعن عمد - لهذه القيم تسبَّب في الحروب العبثيَّة التي فرضت على شعوب فقيرة لا تملِك من العدة والعتاد ما ترد به أيدي المعتدينَ من قُساةِ القلوب ومتحجري الضَّمائر والسَّاخرين من كرامة الإنسان، ومن حرمته التي حذَّر الله من المساس بها في كتبه السماويَّة ووحيه المقدَّس.

وتابع شيخ الأزهر، أن الأزمات الاقتصادية كالفقر والبطالة والمجاعة، وتقسيم العالم إلى شمال ثري مترف، وجنوب فقير مُثقَل بالحروب والمجاعات، وبالديون والأمراض والأوبئة، وأزمات بيئيَّة ناتجة عن استنزاف الموارد الطبيعية، وغير ذلك من منغصات العيش، ومكاره الحياة.

وأضاف شيخ الأزهر، أنَّ الأزمات الاجتماعيَّة التي تترصَّد الشعوب وتعبث بعقائدها ومقدَّساتها وثوابتها الدينية والأخلاقية، ولا تكفُّ عن تربصها بمؤسسة «الأسرة» وتصدير بدائل شاذة تنكرها الأديان والأخلاق، وتنفِّر منها الأذواق السليمة الصحيحة، وترفضها الفطرة الإنسانية التي توارثها الناس من عهد آدم عليه السلام وإلى يومهم هذا.

وبَيَّنَ فضيلته أن ما ينقص إنسان هذا العصر هو: «أخلاق العدل والعدالة»، التي أدى غيابها إلى اضطراب شديد في المفاهيم والمعايير الفارقة بين حدود الخير والشر، والحسن والقبح، والصواب والخطأ، حتى صار أمرًا مألوفًا أن نرى الظلم وقد تزيَّن بزي القانون، والتسلط والهيمنة وغطرسة القوة تفرض على الفقراء والضعفاء باسم النظام العالمي، والمآسي وانتهاك الحرمات يبرر بدعوى المصالح والأغراض.

وتابع الإمام الأكبر إنَّ لنا في الحروب التي ابتلي بها شرقنا الآمن لعبرة، فهذه الحروب ما إن تبدأ شرارتها الأولى حتى تبدأ معها متواليات من الدواهي والفظائع، من هدم للدُّور على رؤوس قاطنيها، وتشريد لآلاف النساء والشيوخ والشباب، وتجويع للأطفال حتى الموت، وتمتع بانتهاك كرامة الإنسان، والتَّنكيل به على مرأى ومسمع من العالم المتحضِّر في قرنه الواحد والعشرين، وبئست حرية تصادر على الضعيف حقه المقدَّس في الحياة على أرضه، وبئست عدالة تسمح باقتراف هذه المنكرات وتسوغها.

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

موعد صرف معاشات نوفمبر

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

المتحف المصري الكبير

متى سيبدأ حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟ اعرف الوقت بالدقيقة

ياسر فرج

ياسر فرج: زوجتي كانت تبلغ 38 عاما عندما أصيبت بالمرض

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل تعاملات الإثنين

سيد عبد الحفيظ

كواليتي وشخصية.. سيد عبد الحفيظ يحدد ملامح صفقات الأهلي الجديدة

انقلاب سيارة الفنان على رؤوف

انقلاب سيارة علي رؤوف صاحب أغنية أنا بشحت بالجيتار.. صور

المركزي

نتائج التعداد الاقتصادي السادس.. 3.858 منشآة في مصر والقطاع الخاص يستحوذ على 99.85%

المشاط

المشاط: التعداد الاقتصادي السادس يعزز التخطيط القائم على الأدلة

الجهاز

خيرت بركات: المسوح الميدانية والدراسات المتخصصة ركيزة أساسية لتوفير البيانات الدقيقة

أفراح الوسط الفني.. 5 حالات زفاف ترسم البسمة على وجه عشاقهم فى أيام

في عيد ميلادها.. كيف انتصرت إليسا على مرض السرطان وحلم الأمومة

أستون مارتن تتجه للعقارات بعد فشلها في بيع السيارات

دراسة: السيارات الكهربائية ملوثة للبيئة أكثر 5 مرات من البنزين

الضحايا

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

