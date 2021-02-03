خالد جلال: أخطاء الدفاع في بيراميدز والإسماعيلي قاتلة

أكد خالد جلال، نجم الزمالك السابق، أن هناك أخطاء دفاعية قاتلة في مركز الدفاع وحراسة المرمى في فريقى بيراميدز والإسماعيلي خلال مشوارهما بالدوري العام.





ونشر خالد جلال، عبر صفحته الشخصية "فيسبوك"، "قولتها من أول مباراة في الدوري، هناك أخطاء دفاعية قاتلة من الدفاع والحارس في كل من ناديي بيراميدز والإسماعيلي كلفتهما كثيرًا".



