ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

خالد جلال: أخطاء الدفاع في بيراميدز والإسماعيلي قاتلة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:41 م
صدى البلد
Advertisements
نانسي القاضي
أكد خالد جلال، نجم الزمالك السابق، أن هناك أخطاء دفاعية قاتلة في مركز الدفاع وحراسة المرمى في فريقى بيراميدز والإسماعيلي خلال مشوارهما بالدوري العام.

ونشر خالد جلال، عبر صفحته الشخصية "فيسبوك"، "قولتها من أول مباراة في الدوري، هناك أخطاء دفاعية قاتلة من الدفاع والحارس في كل من ناديي بيراميدز والإسماعيلي كلفتهما كثيرًا".

وحقق فريق إنبي فوزا مثيرا علي بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب بتروسبورت فى الجولة الحادية عشرة ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

افتتح بيراميدز التهديف فى الدقيقة 7 عن طريق محمود وادي من تسديدة صاروخية سكنت الشباك على الفور، معلنا الهدف الأول لـفريقه.

وبعد مراجعة حكم المباراة محمود ناجي لتقنية الفار أمر باحتساب ركلة جزاء لصالح فريق إنبي بعد لمسة يد على عمر جابر داخل منطفة الجزاء، نجح رامي صبري فى إدراك هدف التعادل من خلالها فى الدقيقة 45 .

وأضاف إنبي الهدف الثاني فى الدقيقة 47 ، بعدما كرة عرضية من مصطفى دويدار من جهة اليسار قابلها جون أوكويي إيبوكا بتسديدة من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت الشباك.

وأشهر حكم المباراة بطاقة الصفراء لـ رمضان صبحي ، وهو  علي مقاعد البدلاء لإعتراضة علي قرارات الحكم .

وتمكن إنبي من تسجيل الثالث فى الدقيقة 49 ، بعد انفراد تام بالمرمى من دينوبيتر جودي اتبعه بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى.

وجاء هدف بيراميدز الثاني فى الدقيقة 64 عن طريق ديجو رولان المهاجم الاورجواني الجديد بعد خطأ فادح من دفاع إنبي.

وبهذه النتيجة تطاح إنبي بفريق بيراميدز من المركز الخامس ليحتله الفريق البترولي برصيد 16 نقطة ، بينما يتجمد ويتراجع بيراميدز الي المركز السادس برصيد 15 نقطة .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إنبي يتقدم على البنك الأهلي بهدف في الشوط الأول

هاتريك أوكويي يقود إنبي لفوز مثير على البنك الأهلي في الدوري

المصري يكتسح كتيبة الإنتاج الحربي بـ ثلاثية نظيفة في الدوري المصري

رمضان صبحي وأوباما وأحمد سمير يتصدرون قائمة هدافي الدوري

بيراميدز يتقدم على إنبي بهدف صاروخي لـ محمود وادي

شوط أول ناري.. إنبي يقلب الطاولة على بيراميدز ويتقدم 2 /1

ترشيحاتنا

المجلس الأعلى للإعلام يمنح المواقع الإلكترونية غير المرخصة 3 أشهر لتقنين الأوضاع

مقصدش الجسم.. رانيا يوسف تبرر استشهادها بآية "وأما بنعمة ربك فحدث"

شوبير يثير الجدل بشأن بيراميدز بعد السقوط أمام إنبي

حارس ليفربول: أكره مواجهة صلاح في التدريبات

وزير الاتصالات يعلن خبرا سارا للمواطنين بخصوص الإنترنت في المحافظات

هل تنخفض الرواتب في السعودية بسبب كورونا.. خبير اقتصادي يوضح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. دراسة تحذر: الاكتئاب والتوتر قد يضعفان من فاعلية لقاح كورونا.. أجرأ 10 إطلالات لـ رانيا يوسف أثارت الجدل

قصة سيارة أدخلت سعد لمجرد موسوعة جينيس | صور

بالأسود.. مي سليم تتألق في أحدث ظهور لها