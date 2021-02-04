جامعة بني سويف التكنولوجية: قبول الأعذار الطبية بعد اعتماد الأوراق من مستشفى حكومي

أكد الدكتور سيد عبد القادر رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية ، أن الجامعة ستقبل الأعذار المقدمة من الطلاب خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول .





وأوضح "عبد القادر" خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن الطالب المشتبه بإصابته ، أو المصاب بكورونا يقوم بتقديم كافة الأوراق الرسمية ، بشرط أن تكون معتمدة من مستشفى حكومية وليست خاصة.





وأضاف ، أنه بعد تعافيه يتم إجراء الامتحان الذي تم تأجيله بحيث يكون ذلك بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول ، وإذا لم يتعافى حتى ذلك الوقت ، يتم التحاقه بدور سبتمبر .





ونوه "عبد القادر" إلى أن الطالب في هذه الحالة يحتفظ بدرجات أعمال السنة ، لأنه يعتبر عذر قهري ، نظرًا لأي ظرف صحي يتعرض له الطالب .





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كان رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية أوضح أنه من المقرر البدء في الامتحانات النظرية للفصل الدراسي الأول ، اعتبارا من يوم 27 من شهر فبراير الجاري .





وأكد أنه سيتم الانتهاء منها خلال أول مارس المقبل ، منوهًا إلى أنه سيتم إجراء جميع الامتحانات حضوريا في مقر الجامعة ، وذلك عقب الانتهاء من امتحانات الشفوية والعملية.