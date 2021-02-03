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تعليم

جامعة القاهرة تكشف عن الطرق المتاحة لإجراء الامتحانات .. ومصير الفصل الدراسي الثاني

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:47 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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أحمد الشاهد

قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة ، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول ستنطلق بالجامعة اعتبارا من يوم 20 من شهر فبراير الجاري ، على حسب المواعيد المحددة لكل كلية.


وأضاف "علم الدين" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه كيفية إجرائها على حسب قرارات كل كلية ، فالجامعة تركت للكليات تحديد طرق إجراء الامتحانات على حسب إمكانياتها وتجاربها خلال الفصل الدراسي ، فهناك أكثر من نمط شنشهده في إجراء الامتحانات هذا العام .


وأوضح ، أنها ستجمع بين الحضوري والاونلاين والهجين ، وذلك على حسب قرارات كل جامعة واستعدادها لكل طريقة ، كما أنه سيتم تصحيح المواد فور الانتهاء من امتحان كل مادة ، حتى يتم الاعلان عن النتائج مع انتهاء الامتحانات وذلك وفقا لتوجيهات مجلس الجامعة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت .

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وأشار المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة إلى أن إجراء الفصل الدراسي الثاني سيكون متوقفا على حسب الظروف الصحية التي سنشهدها حينها من ناحية نظام الحضور وكيفية تلقي الطلاب للمقررات الدراسية ، وكذلك فيما يتعلق بالأنشطة الطلابية ، فالجامعة في انتظار القرارات النهائية ولكن في الوقت المحدد .


وكان الدكتور محمود علم الدين قد أوضح أن هناك فرقا متخصصة بالجامعة تعمل على تأمين المنصات الإلكترونية الخاصة بالطلاب على مدار 24 ساعة ، للحفاظ على المعلومات والبيانات الخاصة بهم، وكذلك المقررات والبرامج الدراسية المطروحة عليها ، مشددا على عدم تصديق الطلاب للشائعات المغرضة التي تسعى إلى إفساد النجاح في العملية التعليمة والتطورات التكنولوجية التي نشهدها .   كأكأللاالل

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