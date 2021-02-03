محمود علم الدين: فرق متخصصة وتأمينات كبيرة للمنصات الإلكترونية بجامعة القاهرة

قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إن هناك فرقا متخصصة بالجامعة تعمل على تأمين المنصات الإلكترونية الخاصة بالطلاب على مدار 24 ساعة؛ للحفاظ على المعلومات والبيانات الخاصة بهم، وكذلك المقررات والبرامج الدراسية المطروحة عليها.





وأكد "علم الدين"، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، عدم تصديق الطلاب للشائعات التي يتم تداولها بشأن اختراق حسابات الطلاب على هذه المنصات والفيديو كونفرانس، لافتا إلى أن جميع هذه المحاولات تقوم بها عناصر معينة لتحقيق أهداف مغرضة والتي من شأنها إفساد النجاح والتقدم الذي نشهده في العلمية التعليمية والتقدم التكنولوجي الهائل في كافة المجالات والتخصصات.





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وحذر "علم الدين" من تصديق مثل هذه الشائعات، فجميعها مجرد محاولات لإفساد التجربة الناجحة التي تتبعها الجامعات؛ لذلك لا داعي لقلق الطلاب من مثل هذه المحاولات ، فهناك تأمين لكافة المنصات على أعلى المستويات.





يذكر أن إجمالي عدد المستخدمين الذين واجهوا تهديدات مختلفة بين يناير ويونيو من العام الماضي بلغ حوالي 168,550 مستخدما حول العالم، وذلك من خلال وقوعهم فريسة لتطبيقات الفيديو الشائعة عبر الإنترنت، مما دفع العديد من الشركات العالمية لإطلاق العديد من البرامج الرقمية في مجالات "الأمن الرقمي" للحفاظ على معلومات مستخدمي هذه المنصات من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.



