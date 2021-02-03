صمم لوجو للمتحف الكبير واختر اسما للعاصمة الجديدة.. مسابقات بـ إعلام القاهرة .."تفاصيل"

أعلنت إدارة كلية الاعلام بجامعة القاهرة، عن بعض المسابقات بنظام الأونلاين، خلال فترة إجازة نصف العام، وذلك بعد تعلّق الدراسة وتحويلها أونلاين.

وجاءت المسابقات في هذه المجالات، تصميم لوجو المتحف الكبير، واختيار اسم للعاصمة الإدارية وشعار لها، وذلك لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب.





كما أعلنت إدارة الكلية عن طريق المشاركة في المسابقة وذلك عن طريق إرسال البيانات الشخصية على رقم هذا الرقم 01081710873.





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