صمم لوجو للمتحف الكبير واختر اسما للعاصمة الجديدة.. مسابقات بـ إعلام القاهرة .."تفاصيل"

أعلنت إدارة كلية الاعلام بجامعة القاهرة، عن بعض المسابقات بنظام الأونلاين، خلال فترة إجازة نصف العام، وذلك بعد تعلّق الدراسة وتحويلها أونلاين.
وجاءت المسابقات في هذه المجالات، تصميم لوجو المتحف الكبير، واختيار اسم للعاصمة الإدارية وشعار لها، وذلك لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب.
كما أعلنت إدارة الكلية عن طريق المشاركة في المسابقة وذلك عن طريق إرسال البيانات الشخصية على رقم هذا الرقم 01081710873.
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أعلنت كلية الاعلام بجامعة القاهرة ، عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول بعد إجازة منتصف العام مباشرة اونلاين ، وأكدت أن الكلية ستقوم بنشر الجداول الدراسية عقب اعتمادها رسميا على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " .
وكانت قد صرحت الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن الكلية تتيح قبول الأعذار المقدمة من الطلاب خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول.
وأوضحت خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن الطالب يقدم الأوراق الخاصة بطلبات الأعذار، بحيث تكون موثقة بتقارير طبية من المستشفيات الحكومية.