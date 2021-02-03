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رياضة

أخبار الزمالك.. موعد مباراتي الفريق في دوري أبطال أفريقيا.. وجلسة مع اللاعبين لتخطي أزمة الهزيمة من المحلة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:38 م
أخبار الزمالك
أخبار الزمالك
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حسام الحارتي
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار المهمة عن نادي الزمالك في الساعات الماضية نعرضها لكم كالآتي..

الكاف يخطر الزمالك بموعد مباراتي الفريق في دوري أبطال أفريقيا
أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، نادي الزمالك بموعد مباراتي مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي في الجولتين الأولى والثانية لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

باتشيكو يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك لتخطي أزمة الهزيمة من غزل المحلة
حرص البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق تدريب اليوم .

عبد الغني يشارك في مران الزمالك رغم قوة الإصابة
تواجد محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تدريب الفريق اليوم.

حازم إمام يتحدث عن سر خسارة الزمالك أمام غزل المحلة
أكد الاعلامي حازم إمام نجم الزمالك والمنتخب السابق، أن هزيمة الفريق امام غزل المحلة امس في الجولة الـ 11 من الدوري المصري، امر مثير للاندهاش، مشددا انه يشعر بالحزن والغضب الشديد من تلك الهزيمة خاصة وان الزمالك قدم أداء جيدا.
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