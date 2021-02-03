أخبار الزمالك.. موعد مباراتي الفريق في دوري أبطال أفريقيا.. وجلسة مع اللاعبين لتخطي أزمة الهزيمة من المحلة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار المهمة عن نادي الزمالك في الساعات الماضية نعرضها لكم كالآتي..أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، نادي الزمالك بموعد مباراتي مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي في الجولتين الأولى والثانية لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.حرص البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق تدريب اليوم .تواجد محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تدريب الفريق اليوم.أكد الاعلامي حازم إمام نجم الزمالك والمنتخب السابق، أن هزيمة الفريق امام غزل المحلة امس في الجولة الـ 11 من الدوري المصري، امر مثير للاندهاش، مشددا انه يشعر بالحزن والغضب الشديد من تلك الهزيمة خاصة وان الزمالك قدم أداء جيدا.