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أخبار العالم

استقالات فى مجلس النواب البحريني

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:52 م
مجلس النواب البحريني
مجلس النواب البحريني
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محمود نوفل
أفادت صحيفة الايام البحرينية نقلا عن مصادرها البرلمانية ان رئيس هيئة المستشارين بالأمانة العامة لمجلس النواب البحريني ومستشارا قانونيا اجنبيا تقدما بطلب استقالتهما للرئاسة.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها ان المستشارَين تقدما بطلبهما على خلفية ارجاع المقترح برغبة بصفة الاستعجال الذي يطالب فيه مقدمو المقترح باستمرار دعم اجور العاملين البحرينيين 50 بالمائة لثلاثة اشهر خلال جلسة النواب الأخيرة أمس الثلاثاء. 

وشهدت الجلسة هجوما حادا من النائب ابراهيم النفيعي والنائب خالد بوعنق علي احد مستشاري الاجانب في المجلس بعد ان امتنع عن إدراج مقترح مستعجل له على جدول اعمال الجلسة بحجة انه متحقق على أرض الواقع. 

وأضافت الصحيفة : هذا الإجراء حذا بالنفيعي وعدد من النواب الى الاحتجاج على تصرف المستشار وانه غير مخول برفض ادراج اي مقترح
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