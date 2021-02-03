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فن

أخبار الفن .. صافيناز توضح حقيقة زواجها.. رانيا يوسف تواصل تصدر التريند عن الحجاب

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:44 م
صدى البلد
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نبيل العدوي
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو الآتي:

قررت الراقصة الأرمينية صافيناز التعليق لأول مرة على حقيقة زواجها عقب الأخبار التى تم تداولها في الآونة الأخيرة على وسائل التواصل الإجتماعي.


نشرت الفنانة ياسمين صبري، فيديو جديدا  عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.


في أول عرضٍ حصري لها حول العالم خارج خشبة المسرح، وبعد 21 عامًا من الانتظار، تَعرض منصة "شاهد VIP" للفيديو حسب الطلب - المنضوية تحت مظلة "مجموعة MBC"- في 26 فبراير القادم مسرحية "بودي جارد"، آخر مسرحيات الزعيم عادل إمام، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، و"مجموعة MBC".

كشف عادل عطية ابن شقيقة الفنان علي حميدة تطورات حالته الصحية بعد خروجه من مستشفى معهد ناصر والذي كان يتلقى فيه العلاج. 


وجهت الفنانة رانيا يوسف اعتذارها لجموع الشعب المصري عقب تصريحاتها الاخيرة عن الحجاب خلال مقابلة مع أحد الإعلاميين العراقيين.

نشرت زينة عاشور زوجة عمرو دياب السابقة صورة جديدة عبر خاصية ستورى عبر انستجرام.
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