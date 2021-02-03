ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد شائعات ارتباط عمرو دياب .. زينة عاشور: كان ياما كان

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:17 م
صدى البلد
Advertisements
شروق حمدى
نشرت زينة عاشور زوجة عمرو دياب السابقة صورة جديدة عبر خاصية ستورى عبر انستجرام.

وظهرت زينة عاشور بملامح حزينة وعلقت على الصورة :" كان ياما كان".

وتلاحق شائعات الارتباط اسم الهضبة عمرو دياب بعد انفصاله عن الفنانة دينا الشربينى، وأصبحت عرضا مستمرا، وكان اخر هذه الشائعات ارتباطه بالمذيعة المصرية إنجى كيوان بعد نشرها مجموعة من الصور التى تجمعها بعمرو دياب فى إحدى الحفلات الخاصة بـ دبى .

ونرصد فى السطور التالية ابرز شائعات الارتباط التى لاحقت عمرو دياب فى الفترة الأخيرة... 

عمرو دياب وكارولينا زوبكوفا

نشر الشاعر خالد تاج الدين صورة للهضبة عمرو دياب بصحبة إحدى الفتيات، معلقا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك قائلا: "حلوة البدايات" في إشارة لبدء عمرو دياب قصة حب جديدة.

وبعد انتشار صورتها مع عمرو دياب، خرجت كارولينا عن صمتها لتتحدث عن قصة الصورة ، فقالت: "أعلم أنه جذاب، ولكن أنا متزوجة". 

عمرو دياب وروان بن حسين 

أثار عمرو دياب جدلا قبل أيام بظهوره مع الفاشونيستا الكويتية روان بن حسين، بصورة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، في أحد المطاعم بدولة الإمارات خلال احتفال أحد أصدقائها بعيد ميلادها. 


عمرو دياب وريم أبو سمر 

تتداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو لعمرو دياب من حفل عيد ميلاد لسيدة أعمال سورية أثناء تواجدهما في دبي.


وظهر الهضبة في حفل عيد ميلاد، الذي اتضح أنه لسيدة الأعمال السورية ريم أبو سمر، وهو يقبلها ويحتفل بها.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

في أحد الفنادق.. عمرو دياب يثير الجدل مع فتاة شقراء وهذه الحقيقة

عمرو دياب يحيي حفلة غدا في دبي

عمرو دياب ينشر كواليس آخر حفل له من دبي.. شاهد

من كواليس حفل دبي..عمرو دياب ينشر صورة بصحبة متابعيه

بـ قبلة فى عيد ميلادها.. عمرو دياب يثير الجدل بمقطع فيديو مع سيدة أعمال عربية

شاهد.. عمرو دياب برفقة أولاده في أحدث ظهور

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يستجيب لـ مذيعة صدى البلد بعلاج شاب يعانى من مشكلة صحية

لمرضى السكري.. فوائد غير متوقعة لتناول الحلبة في الصباح

ارتفاع عدد ضحايا حادث قطار أسيوط إلى 3 أشخاص.. و3 مصابين

أكثر من 5 مقاطع.. غضب في حوش عيسى بالبحيرة بعد نشر فيديوهات "أحمد ونهى"

بيان مهم من الخطوط القطرية بشأن الرحلات الجوية مع السعودية

وزير الاتصالات يعلن خبرا سارا للمواطنين بخصوص الإنترنت في المحافظات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل حلقة محمد أنور وكريم عفيفي وعمر كمال في برنامج "ليلة الخميس"

لمرضى السكري.. فوائد غير متوقعة لتناول الحلبة في الصباح

نشرة المرأة والصحة.. دراسة تحذر: الاكتئاب والتوتر قد يضعفان من فاعلية لقاح كورونا.. أجرأ 10 إطلالات لـ رانيا يوسف أثارت الجدل