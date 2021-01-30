بعد انفصاله عن دينا الشربيني| شائعات الارتباط بـ عمرو دياب عرض مستمر

تلاحق شائعات الارتباط اسم الهضبة عمرو دياب بعد انفصاله عن الفنانة دينا الشربينى، وأصبحت عرضا مستمرا، وكان اخر هذه الشائعات ارتباطه بالمذيعة المصرية إنجى كيوان بعد نشرها مجموعة من الصور التى تجمعها بعمرو دياب فى إحدى الحفلات الخاصة بـ دبى .





ونرصد فى السطور التالية ابرز شائعات الارتباط التى لاحقت عمرو دياب فى الفترة الأخيرة...





عمرو دياب و كارولينا زوبكوفا

نشر الشاعر خالد تاج الدين صورة للهضبة عمرو دياب بصحبة إحدى الفتيات، معلقا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك قائلا: "حلوة البدايات" في إشارة لبدء عمرو دياب قصة حب جديدة.





وبعد انتشار صورتها مع عمرو دياب، خرجت كارولينا عن صمتها لتتحدث عن قصة الصورة ، فقالت: "أعلم أنه جذاب، ولكن أنا متزوجة".





عمرو دياب وران بن حسين