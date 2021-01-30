ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد انفصاله عن دينا الشربيني| شائعات الارتباط بـ عمرو دياب عرض مستمر

السبت 30/يناير/2021 - 10:54 م
صدى البلد
Advertisements
شروق حمدى
تلاحق شائعات الارتباط اسم الهضبة عمرو دياب بعد انفصاله عن الفنانة دينا الشربينى، وأصبحت عرضا مستمرا، وكان اخر هذه الشائعات ارتباطه بالمذيعة المصرية إنجى كيوان بعد نشرها مجموعة من الصور التى تجمعها بعمرو دياب فى إحدى الحفلات الخاصة بـ دبى .

ونرصد فى السطور التالية ابرز شائعات الارتباط التى لاحقت عمرو دياب فى الفترة الأخيرة... 

عمرو دياب وكارولينا زوبكوفا
نشر الشاعر خالد تاج الدين صورة للهضبة عمرو دياب بصحبة إحدى الفتيات، معلقا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك قائلا: "حلوة البدايات" في إشارة لبدء عمرو دياب قصة حب جديدة.

وبعد انتشار صورتها مع عمرو دياب، خرجت كارولينا عن صمتها لتتحدث عن قصة الصورة ، فقالت: "أعلم أنه جذاب، ولكن أنا متزوجة". 

عمرو دياب وران بن حسين 
أثار عمرو دياب جدلا قبل أيام بظهوره مع الفاشونيستا الكويتية روان بن حسين، بصورة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، في أحد المطاعم بدولة الإمارات خلال احتفال أحد أصدقائها بعيد ميلادها. 

عمرو دياب وريم أبو سمر 

تتداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو لعمرو دياب من حفل عيد ميلاد لسيدة أعمال سورية أثناء تواجدهما في دبي.

وظهر الهضبة في حفل عيد ميلاد، الذي اتضح أنه لسيدة الأعمال السورية ريم أبو سمر، وهو يقبلها ويحتفل بها.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حكاية الهضبة مع كارولينا .. حب جديد أم صدفة

في أحد الفنادق.. عمرو دياب يثير الجدل مع فتاة شقراء وهذه الحقيقة

عمرو دياب يحيي حفلة غدا في دبي

عمرو دياب يتصدر تريند تويتر.. شاهد

عمرو دياب ينشر كواليس آخر حفل له من دبي.. شاهد

من كواليس حفل دبي..عمرو دياب ينشر صورة بصحبة متابعيه

ترشيحاتنا

عروس الجنة ماتت قبل زفافها بساعات فى بنى سويف.. رسالة آلاء الأخيرة قبل وفاتها؟

الفنانة ميمي جمال تعلن رسميا اعتزالها الفن .. فيديو

يقضي على انتفاخ المعدة .. دراسة تنصح بتناول هذا الخضار على العشاء

بعد إصابته.. لفتة رائعة من الإسماعيلي تجاه عبدالله السعيد

بالأسود الشفاف.. منة عرفة تثير الجدل فى أحدث جلسة تصوير

هل يتم إلغاء مونديال الأندية بعد مخاوف قطر من تفشي كورونا؟ شطة يجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخطر من كورونا ويسبب الوفاة.. 8 معلومات عن فيروس نيباه القاتل

بحجاب الأبيض.. ابنة ماجد المصري في إطلالة جذابة مع والدها وخطيبها.. شاهد

كوت اوف وايت.. زوجة حسام غالي تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها