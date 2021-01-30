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فن

9 معلومات عن إنجى كيوان صاحبة الصور المثيرة للجدل مع عمرو دياب .. شاهد

السبت 30/يناير/2021 - 08:21 م
عمرو دياب وانجى كيوان
عمرو دياب وانجى كيوان
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أحمد إبراهيم
أثارت المذيعة انجى كيوان حالة من الجدل بعد نشرها صورا مع المطرب عمرو دياب عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وهو الامر الذى أثار عديدا من التساؤلات حول علاقتهما إلا ان كشفت الصور عن انها علاقة صداقة فقط وان المذيعة متزوجة من لبنانى. 

ونرصد فى التقرير التالى بعض المعلومات عن المذيعة انجى كيوان التى أثارت الجدل. 

– إعلامية مصرية ولدت في الإسكندرية ومقيمة في دبي حاليا.

– تخرجت في الجامعة الأمريكية بدبي.

– كانت تهوي التمثيل من صغرها واشتهرت بين أفراد أسرتها بلقب «أمينة رزق»، كما ظلت تقلد الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري.

– متزوجة من لبنانى تعرفت عليه في أبو ظبي، ولديها ولدان .

– شاركت في تقديم برنامج «قعدة رجالة» مع خالد سليم ونيكولا معوض وقيس نجيب.

– شاركت في تقديم حفل بطولة العالم للإسكواش للسيدات في مدينة الجونة.

– تألقت الإعلامية إنجي كيوان، أثناء مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائى خلال دورته الرابعة، لكنها ظهرت بإطلالة جريئة إذ ارتدت فستانا عاري الظهر، كما تعرضت للانتقادات في وقت سابق، بعدما ارتدت بدلة ذهبية لامعة، تكونت من جاكيت دون توب أو غيره وبنطلون لامع.

– يتابعها عبر حسابها على «إنستجرام» أكثر من 273 ألف متابع.

– خضعت لجلسة تصوير وهي تمثل المنتخب المصري، أثناء مشاركته في بطولة كأس العالم 2018 للمرة الثالثة.
9 معلومات عن إنجى كيوان صاحبة الصور المثيرة للجدل مع عمرو دياب .. شاهد
9 معلومات عن إنجى كيوان صاحبة الصور المثيرة للجدل مع عمرو دياب .. شاهد
9 معلومات عن إنجى كيوان صاحبة الصور المثيرة للجدل مع عمرو دياب .. شاهد
9 معلومات عن إنجى كيوان صاحبة الصور المثيرة للجدل مع عمرو دياب .. شاهد
9 معلومات عن إنجى كيوان صاحبة الصور المثيرة للجدل مع عمرو دياب .. شاهد
9 معلومات عن إنجى كيوان صاحبة الصور المثيرة للجدل مع عمرو دياب .. شاهد
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