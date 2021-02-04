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اقتصاد

البنك المركزي: الأسهم الأمريكية كانت محور الأحداث في الأسبوع الماضي

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:33 ص
صدى البلد
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محمد يحيى
أكد البنك المركزي المصري ان الأسهم الأمريكية كانت محور أحداث الأسبوع الماضي، وتسبب ارتفاع معدل التقلبات وتذبذب الأسواق وضعفها الى زيادة قلق المستثمرين، ما عزز الطلب على أصول الملاذ الآمن. 

وقال البنك المركزي المصري خلال نشرة تحليل اسواق المال في الفترة من 22 حتي 29 يناير الماضي ، أنه لم يسفر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عن أي مفاجآت جديدة.

وأخيرًًا، لا تزال إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن تحاول تمرير قرار حزم التحفيز المالي الأمريكية.

عرض التقرير ارتفاع  سندات الخزانة الأمريكية خلال الأسبوع، وتسببت حمى شراء صغار المستثمرين والأفراد لسهم جيم ستوب GameStop والتي تحركها Reddit، في حدوث موجات بيعيه في أسواق الأسهم الأمريكية، حيث أثار ما حدث بسهم جيم ستوب مخاوف لدي المستثمرين بشأن تداعيات مثل هذا الاضطراب على الأسواق المالية. إضافة إلى ذلك، تباينت أخبار طرح اللقاحات إلى حد ما، مما أعاق وضوح توقعات الانتعاش الاقتصادي.

قال البنك أن تلك  الأسعار الحالية للسوق تعكس  احتمالات بنسبة 1.0% بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة في اجتماعه المقبل في شهر مارس، مقابل احتمالات لخفض الفائدة بنسبة 3.7% في الجمعة الماضية.
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