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رئيس مدينة القوصية: القطار دفع الونش لمسافة 2 كم وتسبب بوفاة السائق والمساعد .. فيديو

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:26 ص
قطار أسيوط
قطار أسيوط
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محمود محسن
أكدت هويدا الشافعي رئيس مدبنة القوصية بأسيوط أن حادث قطار القادم من أسوان عند مزلقان أسيوط  واصطدم بونش لحظة عبوره عكس الإتجاه ولكن الفرامل تعطلت عن الونش مما أدى إلى إصطدامه بالقطار.

وأضافت الشافعي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج أن القطار عند اصطدامه بالونش قام القطار بدفعه  لمدة 2 كم وتسببت في وفاه السائق والمساعد

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إنه أثناء مرور القطار رقم 210 القادم من القاهرة إلى أسيوط  بمنطقة مزلقان قرية فزارة بمركز القوصية اقتحمت عربة نصف نقل المزلقان.

وأضاف "رسلان" "اقتحمت سيارة نصف نقل مجهزة بونش حارة في المزلقان، وحدث اختلال للونش الموجود علي العربة"، موضحا أن الحادث تسبب في مصرع 3 أشخاص واصابة 3 اخرين.

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