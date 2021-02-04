تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل بروفترول بالكريمة والكاسترد بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ.
مقادير بروفترول بالكريمة والكاسترد:
1 كوب دقيق
1 كوب ماء نصف كوب زبدة
4 بيضة
ربع ملعقة صغيرة ملح
ربع ملعقة صغيرة فانيليا
كريمة مخفوقة للحشو
للتزيين
كريمة مخفوقة
كاسترد
صوص شوكولاتة
لوز شرائح
طريقة تحضير بروفترول بالكريمة والكاسترد:
* يسخن الفرن على درجة حرارة 200 مئوية، وتبطن الصينية بورقة زبدة.
* توضع الزبدة في وعاء على النار، ويضاف إليها الماء، وتترك حتى تغلي.
* يضاف إليها الدقيق دفعة واحدة، وتخلط جيدًا، ثم ترفع جانبًا لتبرد قليلًا.
* يضاف البيض واحدة تلو الأخرى مع الضرب المستمر حتى تختلط تمامًا.
* يضاف الملح والفانيليا، وتخلط مرة أخرى حتى تتجانس.
* توضع العجينة في كيس حلواني، ويفتح طرف الكيس.
* يشكل العجين في الصينية على هيئة كرات متوسطة الحجم.
* تدخل الفرن لمدة 15 دقيقة وحتى تنضج وتكتسب اللون الذهبي.
* تخرج من الفرن، وتترك لتبرد.
* يقطع الجزء العلوي من البروفيترول، ويتم عمل فتحة داخله بطرف الأصبع.
* تحشى بالكريمة المخفوقة، ثم تغطى بالجزء العلوي مرة أخرى.
* تزين بصوص الشوكولاتة، ثم ترص في الطبق، وتقدم.