تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل بروفترول بالكريمة والكاسترد بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ.

مقادير بروفترول بالكريمة والكاسترد:

1 كوب دقيق

1 كوب ماء نصف كوب زبدة

4 بيضة

ربع ملعقة صغيرة ملح

ربع ملعقة صغيرة فانيليا

كريمة مخفوقة للحشو

للتزيين

كريمة مخفوقة

كاسترد

صوص شوكولاتة

لوز شرائح

طريقة تحضير بروفترول بالكريمة والكاسترد:

* يسخن الفرن على درجة حرارة 200 مئوية، وتبطن الصينية بورقة زبدة.

* توضع الزبدة في وعاء على النار، ويضاف إليها الماء، وتترك حتى تغلي.

* يضاف إليها الدقيق دفعة واحدة، وتخلط جيدًا، ثم ترفع جانبًا لتبرد قليلًا.

* يضاف البيض واحدة تلو الأخرى مع الضرب المستمر حتى تختلط تمامًا.

* يضاف الملح والفانيليا، وتخلط مرة أخرى حتى تتجانس.

* توضع العجينة في كيس حلواني، ويفتح طرف الكيس.

* يشكل العجين في الصينية على هيئة كرات متوسطة الحجم.

* تدخل الفرن لمدة 15 دقيقة وحتى تنضج وتكتسب اللون الذهبي.

* تخرج من الفرن، وتترك لتبرد.

* يقطع الجزء العلوي من البروفيترول، ويتم عمل فتحة داخله بطرف الأصبع.

* تحشى بالكريمة المخفوقة، ثم تغطى بالجزء العلوي مرة أخرى.

* تزين بصوص الشوكولاتة، ثم ترص في الطبق، وتقدم.

