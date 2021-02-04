ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل بروفترول بالكريمة والكاسترد

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:15 م
طريقة عمل بروفترول
طريقة عمل بروفترول بالكريمة والكاسترد
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل بروفترول بالكريمة والكاسترد بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ.

مقادير بروفترول بالكريمة والكاسترد:

1 كوب دقيق
1 كوب ماء نصف كوب زبدة
4 بيضة
ربع ملعقة صغيرة ملح
ربع ملعقة صغيرة فانيليا
كريمة مخفوقة للحشو
للتزيين
كريمة مخفوقة
كاسترد
صوص شوكولاتة
لوز  شرائح

طريقة تحضير بروفترول بالكريمة والكاسترد:

* يسخن الفرن على درجة حرارة 200 مئوية، وتبطن الصينية بورقة زبدة.

* توضع الزبدة في وعاء على النار، ويضاف إليها الماء، وتترك حتى تغلي.

* يضاف إليها الدقيق دفعة واحدة، وتخلط جيدًا، ثم ترفع جانبًا لتبرد قليلًا.

* يضاف البيض واحدة تلو الأخرى مع الضرب المستمر حتى تختلط تمامًا.

* يضاف الملح والفانيليا، وتخلط مرة أخرى حتى تتجانس.

* توضع العجينة في كيس حلواني، ويفتح طرف الكيس.

* يشكل العجين في الصينية على هيئة كرات متوسطة الحجم.

* تدخل الفرن لمدة 15 دقيقة وحتى تنضج وتكتسب اللون الذهبي.

* تخرج من الفرن، وتترك لتبرد.

* يقطع الجزء العلوي من البروفيترول، ويتم عمل فتحة داخله بطرف الأصبع.

* تحشى بالكريمة المخفوقة، ثم تغطى بالجزء العلوي مرة أخرى.

* تزين بصوص الشوكولاتة، ثم ترص في الطبق، وتقدم.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

طريقة عمل البسبوسة.. أشهر الأخطاء وحلولها

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل فطائر السبانخ

طريقة عمل القرص بالجزر.. خطوة بخطوة

طريقة عمل الفراخ الروستو

طريقة عمل تورتة بالكريمة زى المحلات

طريقة تحضير ميني تشيز كيك.. خطوة بخطوة

ترشيحاتنا

لهذه الأسباب.. تأجيل مباراة المصرى وبيراميدز لوقت لاحق

فى ذكرى رحيله.. قصة حبس مجدى وهبة فى قضية مخدرات وعدد زيجاته

السيسي يطلع على مهارات دفعة "117 حربية" في فك الأسلحة تحت الماء وتسلق الجبال

عاجل.. التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والدحيل القطري في كأس العالم للأندية

بعد فحص جثته.. الطب الشرعي يكشف تفاصيل جديدة في ملابسات اغتيال الناشط لقمان سليم

انخفاض واضح.. أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة سلطة الزبادى.. وصفات متنوعة للمشاوي والمحاشي وأكلات الدايت

سوزوكي تطرح بالينو وسياز وفيتارا موديلات 2021 قريبا في مصر.. صور

بـ 190 ألف جنيه.. شاهد.. أرخص سيارة كهربائية موديل 2021