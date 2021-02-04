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اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. جمارك دبي تبحث مع سفارة أندونيسيا بالدولة التعاون المشترك لدعم التجارة بين البلدين

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:30 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم

بحثت جمارك دبي وسفارة اندونيسيا لدى الدولة سبل تطوير التعاون المشترك لدعم تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وذلك انطلاقا من حرص الدائرة على تعزيز التعاون والتنسيق مع الهيئات الدبلوماسية للدول الصديقة من أجل العمل على تعزيز التبادل التجاري مع هذه الدول.


جاء ذلك خلال استقبال  أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي حسين بجيس سفير الجمهورية الإندونيسية لدى الدولة حيث اوضح أحمد محبوب مصبح أن جمارك دبي تحرص على تطوير التعاون والتنسيق مع سفارة جمهورية اندونيسيا في دولة الإمارات لتعزيز النمو في التجارة المتبادلة مشيرا الى ان قيمة تجارة دبي مع إندونيسيا في العام 2020 بلغت نحو 5.4 مليار درهم توزعت إلى الواردات بقيمة 4.42 مليار درهم والصادرات بقيمة 600 مليون درهم وإعادة التصدير بقيمة 380 مليون درهم وشملت العديد من البضائع في مقدمتها المجوهرات والهواتف والاقمشة والالمنيوم .


وأضاف أن جمارك دبي تنطلق في جهودها لتطوير العلاقات التجارية والجمركية مع جمهورية إندونيسيا من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بالعمل على تعزيز النمو في تجارة دبي مع الدول الآسيوية حيث تُعد إندونيسيا من الاسواق التجارية المتطورة في آسيا ولذلك تحرص الدائرة على تقديم افضل الخدمات والتسهيلات الجمركية للتجارة الاندونيسية التي تسعي لتعزيز قدرتها على الوصول إلى الاسواق الاوروبية والافريقية عبر الاستفادة من تطور البنية التحتية في دبي وتفوق الموانئ والمطارات والمناطق الحرة في الامارة بمستوى الخدمات المقدمة للتجار والمستثمرين.


وأوضح أن اللقاءات التي تعقدها الدائرة مع الهيئات الدبلوماسية الأجنبية تهدف الى تمكين التجار والشركات من الدول التي تمثلها هذه الهيئات من تخطي العقبات الناجمة عن جائحة كوفيد 19 لتطوير عملياتهم التجارية عبر دبي للحد من تأثير الازمة الاقتصادية الراهنة على التبادل التجاري الاقليمي والدولي حيث تعمل جمارك دبي على دعم الجهود العالمية الهادفة إلى الخروج من الازمة بالتعاون مع الهيئات والإدارات الجمركية في مختلف دول العالم.


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من جانبه أعرب سفير اندونيسيا عن تقديره لجهود جمارك دبي ودورها في دعم نمو التجارة المتبادلة بين دولة الامارات وجمهورية اندونيسيا..

مؤكدًا حرص السفارة الاندونيسية على تبادل الزيارات واللقاءات مع جمارك دبي للوصول إلى أعلى مستويات التنسيق بين الطرفين للاستفادة من دور دبي كمركز اقليمي ودولي للتجارة العالمية في دعم نمو التجارة الاندونيسية.

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