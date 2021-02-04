ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

فى الذكرى الأولى لوفاتها.. رحلة نادية لطفى مع المرض

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:08 ص
نادية لطفى
نادية لطفى
Advertisements
أحمد إبراهيم
تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة نادية لطفى وتعد واحدة من أشهر الممثلات في تاريخ السينما والتى قدمت عديد من الادوار التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى. 

نرصد ابرز المعلومات عن الفنانة الراحلة. 

- اسمها الحقيقي بولا محمد شفيق، وقد ولدت فى 3 يناير عام 1937، بالقاهرة.

- حصلت على دبلوم المدرسة الألمانية بمصر عام 1955.

- لديها ابن واحد يدعى "أحمد"، من زوجها الأول الضابط البحري عادل البشاري، ثم تزوجت مرتين ولكن لم يدم الزواج طويلا.

- اكتشفها المخرج رمسيس نجيب، وقدمها للسينما أول مرة من خلال فيلم "سلطان" عام 1959م، كما اختار لها الاسم الفني "نادية" اقتباسًا من شخصية فاتن حمامة في فيلم "لا أنام".

- تبقى انطلاقتها الحقيقية من خلال فيلم "النظارة السوداء عام 1963.

- تخطى رصيدها الفني الـ75 فيلمًا، ومن أشهر أعمالها: "الناصر صلاح الدين، السبع بنات، الخطايا، السمان والخريف، للرجال فقط، الإخوة الأعداء".

- قدمت طيلة حياتها مسلسلا تليفزيونيا واحدا بعنوان "ناس ولاد ناس"، ومسرحية واحدة أيضًا.

- انتشرت شائعة أن والدتها بولندية، ولكنها نفت ذلك، مؤكدة أن السبب في انتشار تلك الشائعة هو اختيارها وسعاد حسنى للقاء وفد بولندي فني لمصر، فتحدثت بعض الكلمات بالألمانية، مما جعل كاتبا صحفيا يكتب أنها تحدثت البولندية لأن والدتها بولندية مؤكدة أن والدتها مصرية تدعى "فاطمة".

- وعن سبب تسميتها "بولا"، قالت إنه أثناء ولادتها تعبت والدتها، وكانت معها راهبات بالمستشفى وإحداهن كانت طيبة جميلة اسمها بولا، فسمتها والدتها بنفس الاسم.

- كانت الحالة الصحية للفنانة القديرة نادية لطفي، شهدت تدهورًا ملحوظًا قبل وفاتها، عقب نقلها غرفة العناية المركزة بمستشفى المعادي للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، حيث شعرت بحالة إعياء شديدة إثر نزلة شعبية حادة، استدعت وضعها على جهاز التنفس الصناعي، ليقرر الأطباء منع الزيارة عنها وحجزها بغرفة العناية المركزة، وذلك لحين استقرار حالتها الصحية ولكن وافتها المنية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

في ذكرى ميلاد نادية لطفي .. اسمها الحقيقي بولا وتزوجت 3 مرات

بوسي شلبي: اليوم ذكرى ميلاد الغالية نادية لطفي افتكروها بدعوة حلوة

أخبار الفن| حقيقة وفاة الشاب خالد فى حادث سيارة .. وفي ذكرى ميلاد نادية لطفي تعرف على اسمها الحقيقي وقصة زواجها 3 مرات

ترشيحاتنا

كأس العالم للأندية ..خبرة الأهلي تصطدم بطموحات الدحيل في قمة عربية مثيرة

بـ حبل .. شاهد لحظة إخراج تمساح طوله 3 أمتار من حمام سباحة بمنزل سكني

فى ذكرى رحيله.. قصة حبس مجدى وهبة فى قضية مخدرات وعدد زيجاته

الرئيس السيسي: أتوجه بدعوة عامة للعمل من أجل نشر السلام وإعلاء قيم التسامح والتعايش السلمي

كأس العالم للأندية.. مواجهة علي معلول وإدميلسون تتصدر مشهد مباراة الأهلي والدحيل

أخبار التوك شو .. أمطار لدرجة السيول .. الأرصاد: مصر تشهد تغيرا مناخيا من الغد وأحمد موسى يوجه رسالة نارية لـ رمضان صبحي

Advertisements

الأرصاد: منخفض جوي اليوم وأمطار على 34 منطقة بالجمهورية

بسبب السيول.. المرور تغلق طريق فيران - أبو رديس أمام السيارات

مطالب برلمانية بمنح متضرري عقار الدائرى المحترق شققا مجانية

ابرز تعديلاته 6 أشهر حبس و300 جنيه غرامة..البرلمان يناقش قانون المرور الأسبوع المقبل

في ذكرى ميلاده.. قصة نهاية حياة عماد عبد الحليم المأساوية على الرصيف

الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات لرئيس الوزراء

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يشعل غضب جماهير الأهلي.. رئيس الجبلاية يعترف: أنا أهلاوي والجنايني يرد.. مدرب الزمالك يكشف كواليس الاعتداء بالضرب على ناشئ

أخبار الفن.. حقيقة تدهور حالة حورية فرغلى.. المذيع العراقى يفتح النار على رانيا يوسف.. ممثلة ترغب فى الإنجاب بدون زواج

بعد سنوات من اعتزاله.. حسام غالي يرد على سؤال من خليفته في الملاعب؟

فى ذكرى رحيله.. قصة حبس مجدى وهبة فى قضية مخدرات وعدد زيجاته

فى الذكرى الأولى لرحيلها.. عدد زيجات نادية لطفى

وزيرا السياحة والآثار والصحة يلقيان بيانهما أمام البرلمان حول تنفيذ برنامج الحكومة .. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العالم يحيي اليوم العالمي للسرطان.. البداية تعود لعام 2000 وهذه قصته وأهدافه

باليورو وبعد الخصم .. تعرف على سعر فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها

في مثل هذا اليوم 4 فبراير .. حادثة قصر عابدين 1942 وإطلاق موقع فيسبوك